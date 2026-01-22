"보안 지키며 생산성도 향상"...파수, KIST에 AI서비스 구축

파수(대표 조규곤)는 자사 온프레미스(구축형) AI 플랫폼 'Ellm(엘름)'을 기반으로 최신 AI 및 데이터 보안 기술을 적용해 한국과학기술연구원(KIST, 원장 오상록)의 ‘AI 서비스’를 구축했다고 21일 밝혔다. 파수는 최신 AI 기술 및 데이터 관리/보호 역량을 총집약해 구현한 KIST의 AI 서비스를 시작으로, 안전하고 실용적인 AI 전문기업으로서 입지를 확대해 나간다.

글로벌 혁신 연구기관으로 나아가고 있는 우리나라 대표 연구기관인 KIST는 AI로 연구와 생활을 혁신하는 AX(AI Transformation)에 앞장서고 있다. 그 일환으로 AI를 통해 내부 행정 업무를 효율화하고 연구 속도를 가속화하고자 파수와 함께 AI 서비스를 구축, ‘스마트 문서조회 서비스’와 ‘연구개발계획서 초안 작성 서비스’를 제공하게 됐다. 해당 서비스들은 AI행정 효율 및 연구 속도 향상을 위해 연구원들의 불필요한 노력과 시간을 최소화함으로써 본연의 연구에 보다 집중할 수 있게 하는 환경을 제공한다.

파수의 기업용 AI 'Ellm'은 GS인증으로 안정성과 신뢰성을 인정받은 sLLM(경량 대형 언어 모델) 기반의 AI플랫폼이다. 보고서 작성 및 내부 데이터 분석, 고객 응대 등 다양한 산업과 분야에 맞춤형 구축이 가능하다. 파수의 데이터 보호관리 솔루션들과 연동할 수 있어 학습 데이터부터 결과물까지 일관된 보안 정책을 적용하거나 개인정보를 안전하게 보호하는 등, 보안성과 실용성이 특히 뛰어난 것이 특징이다.

파수는 이번 KIST 프로젝트에서 보안에 방점을 두고 자사의 보안 역량과 최신 RAG 기술을 대거 활용했다. 구체적으로는 ▲내부 데이터를 안전하게 사용하기 위한 RAG 파이프라인 구축 ▲데이터 별로 적용된 보안 접근 권한 연동 ▲AI기반 개인정보보호 솔루션 ‘AI-R Privacy’를 통한 개인정보 검출 및 비식별 처리 ▲직원 휴가 현황 등의 실시간 정보를 내부 데이터베이스로부터 안전하게 직접 호출하는 의향 분류(Intent Router) 기능 ▲환각을 최소화하기 위한 출처 검증 기능 등이 구현됐다.

또한 연구개발계획서 초안 생성 서비스는 에이전틱AI(Agentic AI) 기술을 사용한 ‘에이전트 토론 기능’으로 차별화했다. 해당 기능은 역할 기반으로 사회자 및 각 분야 전문가를 상정해 다양한 관점에서 의견과 정보를 제시해, 연구개발계획서의 생성과 편집, 평가, 출처 검증을 돕는다. 이는 문서 작성에 소요되는 시간을 줄이고 편의성을 높이는 것은 물론, 연구 수준 향상에도 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

윤경구 파수 CTO(최고기술책임자)는 “보안을 지키면서 업무 생산성과 효율성을 혁신하는 KIST AI 서비스가 보다 다양한 업무의 AI 전환을 지원할 수 있도록 계속해 에이전틱 AI를 확대 적용할 계획”이라며 “파수의 최대 장점인 데이터 보안 및 관리 역량에 최신 AI 기술이 더해진 이번 KIST 프로젝트를 발판으로, 보안 통제가 가능한 구축형 AI 전문기업으로 관련 시장 공략을 가속화할 것”이라고 말했다.