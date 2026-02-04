비큐AI, 글로벌 금융 전문가 수혈로 AI 데이터·STO 신사업 가속

비큐AI가 최재원 전 빗썸코리아 대표를 부사장으로 선임하며 인공지능(AI) 데이터와 토큰 증권(STO) 등 데이터 기반 신사업 확장에 속도를 낸다.
비큐AI는 최재원 부사장을 최고전략책임자(CSO) 겸 최고재무책임자(CFO)로 영입했다고 4일 밝혔다.
최 부사장은 빗썸코리아 대표 재임 당시 STO 거래소 설립과 블록체인 사업 제휴를 주도한 인물이다. 영국 바클레이즈 은행 증권에서 13년간 근무하며 CFO를 역임한 글로벌 금융 전문가로 평가받는다.
비큐AI는 최 부사장 합류를 통해 AI 데이터 사업 확대에 본격 착수한다. 실시간 데이터 공급 플랫폼 'RDPLINE'을 기반으로 엔터프라이즈 시장 공략과 글로벌 진출을 추진할 계획이다.
최 부사장의 블록체인 및 금융 경험을 살려 STO 시장에서의 데이터 관리·검증 역량을 강화하고 신사업 시너지를 극대화할 방침이다.
조직 개편도 단행한다. 기존 조직을 프로덕트 중심의 매트릭스 구조로 개편해 협업을 강화하고, 'AI 사업 전략실'을 신설해 국내외 데이터 사업을 체계적으로 관리할 예정이다.
최 부사장은 "비큐AI의 검증된 데이터 IP를 AI 데이터와 STO 등 신사업으로 확장해 나가는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "글로벌 IB 및 자본시장 경험을 바탕으로 재무 관리와 전략적 IR 체계를 고도화하고 주주가치를 제고하겠다"고 밝혔다.