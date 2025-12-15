빗썸, 2025 내부감사 경진대회서 3년 연속 우수상

빗썸이 한국감사협회가 주최하는 '2025 내부감사 경진대회'에서 우수상을 수상했다고 15일 밝혔다. 2023년, 2024년에 이어 3년 연속 우수상 수상이다.

올해로 5회째를 맞이한 '2025 내부감사 경진대회'에는 총 23개 팀의 공공기관 및 금융기관 감사 실무자들이 참가해 치열한 경합을 벌였다.

참가팀들은 가상의 내부 감사 시나리오를 기반으로 문서·이메일·메신저 대화·이미지 파일 등 여러 형태의 전자 정보를 종합적으로 검토하여 ▲법인카드 부정 사용 ▲자금 유용 및 횡령 ▲정보 유출 등 다양한 부정행위 사례를 해결하여 평가를 받았다.

빗썸 BI.

빗썸은 3년 연속으로 우수상을 수상하며 내부감사 역량을 다시 한번 인정받았다.

빗썸은 내부통제 강화를 위해 불공정거래 및 임직원 비위 행위에 대한 내부 제보 채널을 운영 중이며, 제보 시 포상제도 등 강화된 제도 운영을 통해 부정행위 사전 방지 및 내부통제 체계 고도화에 힘쓰고 있다.