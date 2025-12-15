빗썸, 2025 내부감사 경진대회서 3년 연속 우수상

이용자 보호 및 건전한 시장 질서 확립 위해 꾸준히 감사 역량 강화

디지털경제입력 :2025/12/15 10:12    수정: 2025/12/15 10:45

김한준 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

빗썸이 한국감사협회가 주최하는 '2025 내부감사 경진대회'에서 우수상을 수상했다고 15일 밝혔다. 2023년, 2024년에 이어 3년 연속 우수상 수상이다.

올해로 5회째를 맞이한 '2025 내부감사 경진대회'에는 총 23개 팀의 공공기관 및 금융기관 감사 실무자들이 참가해 치열한 경합을 벌였다.

참가팀들은 가상의 내부 감사 시나리오를 기반으로 문서·이메일·메신저 대화·이미지 파일 등 여러 형태의 전자 정보를 종합적으로 검토하여 ▲법인카드 부정 사용 ▲자금 유용 및 횡령 ▲정보 유출 등 다양한 부정행위 사례를 해결하여 평가를 받았다.

빗썸 BI.

빗썸은 3년 연속으로 우수상을 수상하며 내부감사 역량을 다시 한번 인정받았다.

빗썸은 내부통제 강화를 위해 불공정거래 및 임직원 비위 행위에 대한 내부 제보 채널을 운영 중이며, 제보 시 포상제도 등 강화된 제도 운영을 통해 부정행위 사전 방지 및 내부통제 체계 고도화에 힘쓰고 있다.

김한준 기자khj1981@zdnet.co.kr
