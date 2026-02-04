웨스턴디지털, 40TB HAMR HDD 공개... 내년부터 양산

웨스턴디지털이 3일(현지시간) 미국 뉴욕에서 진행된 '이노베이션 데이' 행사에서 AI로 늘어나는 데이터 수요를 충족할 수 있는 고용량 하드디스크 드라이브(HDD) 신제품과 로드맵을 공개했다.

어빙 탄 웨스턴디지털 CEO는 "지난 1년간 WD는 실행에 집중하면서 혁신 속도를 꾸준히 끌어올려 왔고, 그 결과 AI가 요구하는 기준에 맞춰 HDD를 새롭게 구상할 수 있었다"고 설명했다.

이어 "오늘 우리가 선보이는 혁신은 고객과의 긴밀한 협력을 바탕으로 저장 용량과 확장성, 품질, 향상된 성능은 물론 기술 도입의 편의성에 대한 수요에 어떻게 답하고 있는지를 보여준다"고 강조했다.

웨스턴디지털 40TB HAMR HDD 시제품. (사진=웨스턴디지털)

이날 웨스턴디지털은 열보조자기기록(HAMR) 기술과 울트라SMR ePMR 방식 40TB HDD 2종을 공개했다. 아흐메드 시하브 웨스턴디지털 최고제품책임자(CPO)는 "현재 두 고객사가 제품을 테스트하고 있다"고 설명했다.

HAMR은 HDD 안에서 데이터를 읽고 쓰는 헤드에 부착된 레이저를 매우 짧은 시간인 나노초 단위로 데워 기존 대비 더 많은 데이터를 기록한다. 씨게이트가 2024년 말부터 상용화 이후 시장에 공급하고 있다.

웨스턴디지털이 이날 공개한 40TB HDD도 HAMR 기술을 이용해 40TB를 저장 가능하다. 이날 아흐메드 시하브 CPO는 "고객사 2곳과 검증을 거쳐 2027년부터 양산 확대에 들어갈 예정이며 용량을 100TB 이상 확대할 것"이라고 말했다.

울트라SMR ePMR 방식을 적용한 40TB HDD 시제품. (사진=웨스턴디지털)

웨스턴디지털은 기존 울트라SMR ePMR 기반 HDD도 계속해서 공급할 것이라고 설명했다. 울트라SMR ePMR 기반 40TB HDD는 올 하반기부터 양산에 들어가며 용량을 최대 60TB까지 확장 예정이다.

아흐메드 시하브 CPO는 "하이퍼스케일 기업과 엔터프라이즈 고객은 예측 가능한 용량 계획과 중단 없는 확장을 바탕으로, 각자의 일정에 맞춰 ePMR 또는 HAMR을 선택해 도입할 수 있다"고 설명했다.

웨스턴디지털은 QLC 낸드 플래시메모리 대비 저장 비용과 내구성에서 경쟁력을 가진 듀얼 피벗(Dual Pivot) 기술 적용 HDD 시제품도 공개했다.

헤드를 두 개 내장하는 듀얼 피벗 기술을 적용한 HDD 시제품. (사진=웨스턴디지털)

듀얼 피벗 HDD는 3.5인치 HDD 크기를 유지하면서 헤드를 두 개 내장해 읽고 쓰는 속도를 SATA3 SSD와 유사한 500MB/s 수준까지 끌어올렸다. 듀얼 피벗 기술을 적용한 HDD는 현재 연구실 단계에 있으며 2028년에 출시될 예정이다.

아흐메드 시하브 CPO는 "모든 제품은 현재까지 개발된 하드웨어/소프트웨어와 호환성을 지니기 때문에 고객사가 별도 소프트웨어를 개발하거나 최적화할 필요가 없다"고 설명했다.