한국머크 헬스케어 "암 환자와 가족 응원합니다”

한국머크 헬스케어가 4일 ‘세계 암의 날(World Cancer Day)’을 맞아, 환자 중심 치료를 조명하고, 암 환자와 가족을 응원하는 캠페인을 실시했다.

행사는 국제암예방연맹(UICC)이 지난해부터 실시하고 있는 ‘서로 다른 우리가 하나 되는 희망의 여정(United by Unique)’ 캠페인 일환으로 마련됐다. 머크 그룹도 캠페인에 참여해 왔다.

머크는 올해 ‘당신의 이야기가 변화를 만듭니다(Your Story Will Change Minds)’라는 주제로, ‘암으로 뒤바뀐 삶 챌린지(Upside Down Challenge)’를 진행 중이다. 항암 치료 과정에서 환자와 가족이 겪는 어려움에 대한 공감과 연대에 관한 내용이다.

사진=한국머크 헬스케어

한국머크 헬스케어 직원들은 이날 사내 행사를 통해 글로벌 캠페인 취지에 공감하며 챌린지에 동참했다. 임직원들은 ‘더 많은 암 환자가 암 생존자가 될 수 있도록 돕는다’라는 비전하에 암 환자와 가족의 항암 치료 여정을 응원하는 포토타일을 제작했다.

관련해 머크는 암 환자들이 치료 과정에서도 건강한 일상생활을 유지할 수 있도록 환자 중심 기반의 접근을 채택하고 있다. 환자와 보호자의 의견을 주요 의사결정에 반영하는 ▲Patient 360도 프로그램 ▲항암 치료의 중장기 전략 방향 ▲암 환자의 치료와 근무 환경을 고려한 사내 문화 ▲가족 돌봄 부담 완화를 위한 지원 프로그램 등을 운영해 오고 있다.

한국머크 헬스케어 항암제사업부 이수경 상무는 “이번 행사는 한국머크 직원들이 ‘환자를 위한 한 마음’이라는 우리의 목표를 다시 한번 되새길 수 있는 뜻깊은 시간이었다”라며 “한국머크 헬스케어는 앞으로도 국내 암 환자들의 치료 결과 및 삶의 질 개선에 힘쓰겠다”라고 전했다.

한편, 한국머크 헬스케어는 국소 진행성 또는 전이성 요로상피암 치료제 ‘바벤시오(아벨루맙)’, MET 엑손 14 결손이 확인된 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암 치료제 ‘텝메코(테포티닙)’, RAS 정상형 전이성 대장암 표적치료제 ‘얼비툭스(세툭시맙)’를 국내에 공급하고 있다.