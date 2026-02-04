2026 VCT 퍼시픽 킥오프 3주차…첫 탈락팀 나온다

2026 VCT 퍼시픽 킥오프가 3주 차부터 본격적인 하위조 일정을 소화한다. 총 세 번의 기회가 주어지는 '트리플 엘리미네이션' 규칙 아래 하위조까지 밀려난 팀은 한 번의 패배가 곧 탈락으로 이어지는 벼랑 끝에 몰렸다.

5대5 대전형 캐릭터 기반 전술 슈팅 게임 '발로란트'의 개발 및 유통사인 라이엇 게임즈는 2026 VCT 퍼시픽 킥오프가 3주 차 일정에 돌입한다고 밝혔다.

이번 경기는 5일부터 8일까지 서울 마포구 상암동 SOOP 콜로세움에서 펼쳐진다.

페이퍼 렉스를 상대로 도장 깨기에 도전하는 T1. 사진=라이엇게임즈

먼저 5일에 시작하는 하위조 1라운드는 이번 킥오프에서 처음으로 탈락하는 두 팀이 결정되는 만큼 그 어느 때보다 무거운 긴장감이 감돈다. 이번 라운드에서 가장 눈길을 끄는 대진은 바렐과 젠지의 맞대결이다. 두 팀 모두 세 번의 기회 가운데 두 번을 사용했기에 이 경기에서 패하는 팀은 곧바로 탈락한다. 두 팀 가운데 어느 팀이 하위조 2라운드로 향하는 생존 티켓을 거머쥘지 이목이 쏠리고 있다.

해당 경기는 운영 안정성과 마무리 능력 등이 승부의 분수령이 될 것으로 보인다.

3주 차 경기 일정표. 사진=라이엇게임즈

6일에 진행되는 중위조 4강에서 주목할 만한 매치업은 T1과 페이퍼 렉스 경기다. 두 팀은 매 시즌 우승권에서 경쟁해 온 퍼시픽의 명실상부한 강팀이지만 이번 킥오프에서는 나란히 일격을 맞으며 중위조에서 승부를 펼친다. 이 대결에서 패배하는 팀은 하위조로 내려가 탈락의 위기를 겪게 된다.

앞서 페이퍼 렉스는 2023년 VCT 퍼시픽 출범 이후 T1과의 상대 전적에서 8승 1패라는 압도적인 우위를 점해왔다. T1이 이번에도 압도적 전적의 벽을 허물고 승리를 거머쥘 수 있을지 귀추가 주목된다.