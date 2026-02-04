롯데케미칼, 작년 영업손실 9436억…"올해 범용 석화 비중 축소 집중"

롯데케미칼은 지난해 연결기준 매출액 18조 4830억원, 영업손실 9436억원을 기록했다고 4일 발표했다.

전년 대비 매출은 7.1% 줄고 영업손실은 3.2% 확대됐다.

지난해 4분기 매출은 4조 7099억원, 영업손실은 4339억원을 기록해 전년 동기 대비매출은 1.7% 감소하고, 영업손실은 85.7% 확대됐다.

롯데케미칼 대산 공장 (사진=롯데케미칼)

지난해 롯데케미칼은 국내 범용 석유화학사업 재편을 선제적으로 추진하며 최적 설비 가동률 확보 및 운영 합리화를 진행했다. 비핵심자산 정리를 통해 재무건전성 및 사업 핵심경쟁력 강화도 지속했다.

올해는 사업 포트폴리오 내 범용 석화 사업 비중 축소와 미래 성장 기반 구축을 중심으로 전략을 이행해 나갈 계획이다. 고기능성 소재 확대와 친환경 에너지 사업을 속도감 있게 추진한다.

구체적으로 올해 완공 예정인 율촌 컴파운딩 공장을 거점으로 수퍼EP와 같은 고부가 제품군이 확대될 예정이다. 회사는 미국 양극박 공장 건설을 연내 준공, 인공지능(AI)용 회로박 등 기능성 동박 제품 등 전지소재 사업도 점진적으로 확대한다.

반도체 공정 소재, 식의약용 그린소재 등 제품들도 단계적으로 증설을 진행하고 있다. 60MW 규모 울산 수소연료전지발전소가 추가 가동되는 등 친환경 에너지 사업 경쟁력도 강화될 전망이다.

지난해 4분기 기초소재 사업은 매출액 3조 3431억원, 영업손실 3957억원을 기록했다. 매출액은 전분기 대비 1.2% 감소했고, 롯데케미칼 인도네시아(LCI)의 신규 가동 및 계절적 비수기 영향으로 수익성이 감소됐다. 올해 1분기는 대외 불확실성이 지속되나 비수기 종료에 따른 점진적 수요 회복과 가동 안정화로 전분기 대비 수익성은 개선될 것으로 전망했다.

첨단소재사업은 매출액 9295억원, 영업이익 221억원을 기록했다. 계절적 비수기 진입과 연말 고객사 재고조정의 영향으로 판매 물량이 감소하며 전분기 대비 수익성이 하락했다. 올해 1분기는 연말 재고조정 종료 및 전방 산업 수요의 완만한 회복으로 수익성 개선을 전망했다.

롯데정밀화학은 매출액 4391억원, 영업이익 193억원을 기록했다. 전방 산업 수요 약세로 판매 물량이 감소하며 수익성이 하락했고, 계절적 비수기 영향 지속으로 1분기에도 실적 보합세를 예상했다.

롯데에너지머티리얼즈는 매출액 1709억원, 영업손실 338억원을 기록했다. 글로벌 전기차 시장 수요 정체에 따른 판매량 감소에도 불구하고 에너지저장장치(ESS)와 회로박 등 전기차 외 제품군 판매 확대로 실적이 개선됐다. 전기차 시장 회복 지연 우려가 상존하나 올해 1분기는 제품 포트폴리오 다각화를 통한 실적 개선이 기대된다.

롯데케미칼은 주주가치 제고를 위해 작년 7월 중간 배당으로 주당 배당금 500원 지급한데 이어 결산 배당으로 보통주 1주당 500원의 현금배당을 결정했다. 최종 배당안은 3월 정기 주주총회에서 확정될 예정이다.