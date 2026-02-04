웹젠 '뮤: 포켓나이츠', 성장 콘텐츠 '공명' 업데이트

웹젠(대표 김태영)은 방치형RPG '뮤: 포켓 나이츠'(이하 포켓 나이츠)에서 성장 콘텐츠를 업데이트한다고 4일 밝혔다.

신규 성장 콘텐츠 '공명'은 뮤 기사단의 육성 단계에 따라 추가 효과를 제공하는 신규 성장 시스템이다. 흑기사, 흑마법사, 요정, 마검사로 구성된 모든 캐릭터가 유사한 육성 단계에 도달하면 공명 보상이 활성화되며 보상 수령 시 신규 능력치와 전투 보조 효과를 얻을 수 있다.

공명 시스템 도입에 맞춰 뮤 기사단의 육성 상한도 확대된다. 기존 7차 전직에서 최대 10차 전직까지 늘어나며 캐릭터별 신규 스킬 3종이 도입된다.

뮤 기사단의 스킬 강화 수치에 따라 추가 능력치를 제공하는 스킬 강화의 통합 레벨 효과도 확장되며 신규 잠재력 능력치가 추가된다.

이와 함께 토벌 스테이지와 악마의광장, 어비스던전, 보석의탑 등 일부 던전의 상한이 크게 확장되고 상위 스테이지에서 획득할 수 있는 신규 등급의 장비와 장신구 아이템을 업데이트한다.

포켓 나이츠에서는 다가오는 설날을 기념해 다양한 아이템을 획득할 수 있는 '까치까치 설날' 이벤트를 진행한다. 오는 11일부터 25일까지 게임에 접속한 모든 이용자가 참여할 수 있다. 이벤트 재화를 모아 다이아와 소탕권에 무기 코스튬까지 획득 가능하다.