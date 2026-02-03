웹젠 인디게임 '르모어', 게임명 ‘메모리스’로 변경…정식 출시 준비 박차

웹젠(대표 김태영)은 인디게임 ‘르모어: 인페스티드 킹덤’을 ‘메모리스: 포세이큰 바이 라이트(이하 메모리스)’로 게임명을 변경하고 올해 상반기 정식 출시를 준비한다고 3일 밝혔다.

‘메모리스’는 웹젠이 퍼블리싱하고 국내 게임 개발사 블랙앵커(대표 정극민)가 개발하는 인디게임이다. 전략성을 추구하는 턴제 전략RPG로 지난 2023년 10월부터 스팀과 에픽게임즈에서 얼리 액세스(앞서 해보기)로 선보이고 있다.

‘메모리스’는 지난 2년간 얼리 액세스 참가자들의 의견을 기반으로 수차례의 업데이트를 거쳐 전반적인 게임성을 보완해왔다. 게임명 '메모리스’에는 그간 업데이트 과정에서 바뀐 게임의 방향성이 담겨있다는 설명이다.

관련기사

웹젠 '르모어', '메모리스'로 게임명 변경.

‘메모리스’는 게임 세계관 내 핵심 요소로, 게임 플레이어들은 타락한 도시에서 신비한 빛을 잃은 ‘메모리스’를 수복하기 위해 원정대를 꾸려 탐험에 나서게 된다. 새로운 게임명과 함께 올해 상반기에 선보이는 정식 출시 버전에는 자유도 높은 전략을 구현할 수 있는 다양한 콘텐츠가 추가된다.

게임 플레이어들은 서로 다른 특성의 캐릭터와 130 종의 ‘메모리스 파편’, 스킬, 무기를 조합해 나만의 원정대를 육성할 있으며. 많은 선택지 속에서 3인의 원정대를 구성해 80여개 지역을 탐험할 수 있다.