뷰노, 작년 매출 전년比 35% 상승 ‘348억원’

뷰노가 지난해 매출이 전년보다 34.7% 상승한 348억4783만 원이라고 4일 공시했다.

영업손실은 49억3538만원이다. 이는 전년의 124억 원보다 60.3% 감소한 액수다. 회사는 경영 효율성 제고를 위한 일부 사업부 매각으로 손익구조가 개선됐다고 밝혔다. 영업비용의 변동 없이 비용 효율화를 추진한 성과라는 것. 관련해 작년 영업비용은 398억 원은 전년 383억 원보다 4% 증가했다.

실적은 AI 기반 심정지 예측 의료기기 뷰노메드 딥카스(VUNO Med-DeepCARS)가 견인했다. 이 제품은 지난해 전년보다 18% 늘어난 257억 원을 벌어들였다. AI 기반 심전도 측정 의료기기 HATIV도 키오스크 타입 ‘HATIV K30’을 출시하는 등 신규 라인업을 구축하며 매출 19억 원으로 실적 상승세를 이어갔다.

현재 회사는 딥카스의 미국, 유럽, 중동 진출을 준비 중이다.

이를 위해 작년 신기술추가지불보상(NTAP)을 신청하고, 딥카스에 대한 미국 식품의약국(FDA) 허가를 기다리는 중이다. 미국 중환자의학회 등에 참가해 딥카스를 소개하는 한편, 미국 메이요 클리닉 플랫폼을 통해 현지 네트워크를 확대하는 중이다.

또 독일에서는 딥카스 파일럿 테스트를, 쿠웨이트에서는 현지 병원과 데모 시연을 통해 검증 작업을 진행하고 있다. 주요 중동 국가를 대상으로 올해 상반기 내 인허가 획득을 마친다는 계획이다.

김준홍 CFO는 “지난 성장세를 발판으로 올해 글로벌 시장 공략을 강화할 예정”이라며 “경영 효율화를 추진하며 해외 매출 비중 확대와 실질 성과 창출에 주력하겠다”라고 밝혔다.