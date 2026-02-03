고레로보틱스, 현대건설 현장서 자재운반로봇 공개시연 참여

건설로봇 업체 고레로보틱스는 지난달 29일 경기도 과천시 주암동에 위치한 현대건설 '디에이치 아델스타' 건설 현장에서 스마트 건설기술 시연회를 성공적으로 마쳤다고 3일 밝혔다.

이번 시연회는 현대건설이 주관해 국내 최초 원격제어 타워크레인, 실내 점검 드론, 자율주행 모바일 플랫폼 등 첨단 기술의 현장 적용 성과를 공유하는 자리로 마련됐다.

이날 현장에는 국토교통부를 비롯해 동반성장위원회, 경기도청, 국토교통과학기술진흥원, 한국건설기술연구원, 대한토목학회 및 한국건설자동화·로보틱스학회 등 공공기관과 학계 주요 관계자들이 참석해 미래형 건설 현장 모습을 확인했다.

고레로보틱스 건설현장 자재운반로봇 (사진=고레로보틱스)

고레로보틱스는 이번 행사에서 공동주택 전용 자재 운반 로봇인 'GL-1'과 로봇 전용 엘리베이터 호출 시스템인 'EVW-1'을 선보였다.

시연에서 'GL-1'은 공동주택용 마감자재의 건설 자재를 싣고 안정적으로 주행했으며, 'EVW-1'과 연동해 스스로 엘리베이터를 호출하고 승하차하는 과정을 포함하여 무인 물류 프로세스를 구현했다.

고레로보틱스 핵심 경쟁력은 통신 네트워크가 없는 건설현장에 특화된 자율주행 기술력이다. 고레로보틱스의 로봇 솔루션은 건설자재의 하역 단계부터 최종 목적지인 세대입구까지 전 과정을 자동화하는 '엔드 투 엔드' 물류 시스템을 지향한다.

특히 로봇이 현장의 수직 통로인 엘리베이터를 부착로봇인 'EVW-1'을 통해 호출하며 물리적인 제약 없이 이동할 수 있도록 설계된 소프트웨어 아키텍처는 고레로보틱스만의 독보적인 강점으로 꼽힌다.

이 같은 로봇은 근골격계 질환을 유발하는 중량물 운반 작업을 전담함으로써 작업자의 안전 사고를 근본적으로 예방할 수 있으며, 인력난으로 인한 공기 지연 문제를 해결하고 야간 시간대 자재 배치 등 유연한 공정 관리를 가능케 한다.

또한 모든 운반 과정이 디지털 데이터로 치환되어 자재 관리의 투명성을 높이고 공사 전반의 생산성을 획기적으로 향상시킨다는 분석이다.

이동민 고레로보틱스 대표는 "이번 시연을 계기로 현장 작업자 안전과 효율을 동시에 보장할 수 있는 로봇 솔루션을 대형 건설 현장 중심으로 빠르게 확산시켜 건설 산업의 디지털 전환에 기여할 것"이라고 말했다.

한편 고레로보틱스는 이번 현대건설 현장에서의 시연을 발판 삼아 스마트 건설 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하고, 건설물류를 혁신할 다양한 최적화 로봇 라인업을 지속적으로 확장해 나갈 계획이다.