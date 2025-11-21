고레로보틱스, K-휴머노이드 연합 합류

건설로봇 스타트업 고레로보틱스는 산업통상부가 주도하는 'K-휴머노이드 연합'에 신규 참여 기업으로 최종 선정됐다고 21일 밝혔다.

연합은 2030년까지 한국을 휴머노이드 로봇 강국으로 이끌기 위한 국가적 프로젝트다. 로봇 AI 공용 모델 및 휴머노이드 핵심기술 개발 등 5대 과제를 추진하고 있다.

고레로보틱스 ND-3 (사진=고레로보틱스)

고레로보틱스는 복잡하고 위험한 건설 현장에 최적화된 자율주행 로봇 기술을 보유하며 성장해왔다. 이들의 로봇 솔루션은 건설 현장 자재 운반 등 노동 집약적 업무를 대체해 생산성을 높이고 공사비를 절감하는 효과를 낸다.

고레로보틱스는 이번 연합 참여를 통해 자사의 건설 특화 AI 및 자율주행 기술에 국가 로봇 AI 공용 모델과 휴머노이드 핵심 기술을 결합하는 데 박차를 가할 계획이다.

이동민 고레로보틱스 대표는 "첨단 AI와 자울주행 기술을 융합하여 건설 분야의 패러다임을 바꾸고, 나아가 글로벌 건설 로봇 시장을 선도하는 K-로봇의 위상을 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.

한편 고레로보틱스는 '초격차 스타트업 1000+ 프로젝트', '딥테크 TIPS', '글로벌 TIPS' 등 국내 핵심 정부 지원사업에 선정된 바 있다. CES 2026에서도 AI, 로보틱스, 스마트 커뮤니티 3개 부분 혁신상을 수상했다.