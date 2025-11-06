고레로보틱스, CES 2026 혁신상 3관왕

건설·주거 환경 자동화 솔루션 기업 고레로보틱스는 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2026'에서 3개 부문 혁신상을 수상했다고 26일 밝혔다.

고레로보틱스는 이번 CES 혁신상에서 ▲인공지능(AI) 부문 'ND-3' ▲로보틱스 부문 'AA-2' ▲스마트 커뮤니티 부문 'EVW-1' 등 총 3개 제품이 수상작으로 선정됐다.

인공지능 부문에서 수상한 'ND-3'는 AI 기반 건설 현장 자재 운송 및 진행 상황 모니터링 로봇이다. ND-3는 고유의 4족 설계를 통해 무거운 자재를 프레임 내에서 직접 들어 올려 운반한다.

고레로보틱스 ND-3 (사진=고레로보틱스)

첨단 물리 AI와 비전 및 내비게이션 AI를 탑재하여 복잡한 지형을 인식하고 장애물을 회피하며, 현장 데이터를 실시간으로 업로드하여 AI가 프로젝트 진행 상황을 모니터링한다.

로보틱스 부문 수상작인 'AA-2'는 프리미엄 주거 단지를 위한 라스트마일 자율주행 배송 로봇이다. 사생활 보호와 편의성이 중요한 고급 아파트 및 복합 단지에서 심야 배송의 피로도, 안전 위험, 엘리베이터 혼잡 문제를 해결한다.

공기압 튜브 프레임을 적용해 가볍고 에너지 효율이 높으며, 유연한 소재로 충격을 흡수하여 야간에도 안전하게 운용된다. 한 번의 주행으로 최대 3가구에 비대면 배송을 완료하며, 사용 후에는 스스로 공기를 빼 부피를 최소화해 보관한다.

스마트 커뮤니티 부문에서 혁신상을 받은 'EVW-1'은 자율주행 로봇을 위한 범용 엘리베이터 인터페이스다. 기존 엘리베이터 패널에 EVW-1을 부착하는 것만으로 로봇이 엘리베이터를 이용할 수 있다.

브랜드나 모델에 관계없이 모든 엘리베이터 시스템과 호환되며, 건설 현장부터 스마트 빌딩, 라스트마일 배송에 이르기까지 로봇의 수직 이동 장벽을 제거하는 핵심 기술이다.

고레로보틱스 관계자는 "고레로보틱스의 우수한 기술력과 창의적인 메커니즘을 인정받은 사례"라며 "이를 바탕으로 건설 자동화에 더욱 박차를 가하겠다"고 밝혔다.