비아이매트릭스·위존, 제조 현장 'AI 실행력' 높인다

비아이매트릭스가 제조 도메인 전문성을 갖춘 파트너사와 협력해 산업 현장에 즉시 적용 가능한 실행 중심 인공지능(AI) 환경 구축을 가속한다.

비아이매트릭스는 위존과 이러한 내용의 전략적 파트너십 계약을 체결했다고 3일 밝혔다.

위존은 AI·클라우드 기반 인공지능 전환(AX) 최적화와 스마트팩토리 솔루션을 제공하는 정보기술(IT) 서비스 기업이다. 이번 협약에 따라 위존은 고객 네트워크와 프로젝트 수행 역량을 바탕으로 비아이매트릭스가 제공하는 AI 솔루션의 영업부터 구축, 운영, 유지보수까지 전 과정을 담당하게 된다.

관련기사

배영근 비아이매트릭스 대표(왼쪽)와 박대현 위존 대표(오른쪽)가 파트너 계약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. (사진=비아이매트릭스)

양사는 비아이매트릭스의 주요 제품인 ▲온톨로지 기반 에이전틱 AI 개발 플랫폼 '트리니티' ▲말하는 데이터베이스(DB) 데이터 분석 AI 솔루션 'G-매트릭스' ▲업무시스템 구축용 통합 UI 개발 AI 솔루션 'AUD플랫폼' 등을 공급할 예정이다. 단순한 기술 공급을 넘어 제조 현장 작업자와 관리자가 즉시 활용할 업무 환경 조성을 지원한다는 방침이다.

배영근 비아이매트릭스 대표는 "위존과의 협력으로 우리 AI 솔루션을 다양한 고객 환경에 적용할 것"이라며 "AI 기술력과 AX 최적화 역량을 결합해 기업의 실질적인 디지털 전환 성과를 만들겠다"고 말했다.