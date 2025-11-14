비아이매트릭스, 우리금융캐피탈 AX 업무 환경 혁신

비아이매트릭스가 우리금융캐피탈에 인공지능(AI) 기반 데이터 분석·보고서 생성 솔루션을 적용해 AX 업무 환경을 구축한다.

비아이매트릭스는 우리금융캐피탈의 '넥스트 데이터 플랫폼' 사업을 수주했다고 14일 밝혔다.

이번 사업은 AI 기반 데이터 분석 체계를 구축해 전사 의사결정 역량을 강화하기 위한 넥스트 데이터 플랫폼 구축 프로젝트로, 말로 하는 DB 데이터 분석 AI 솔루션 G-매트릭스 공급이 핵심이다.

비아이매트릭스

비아이매트릭스는 이번 구축을 통해 우리금융캐피탈의 AX 업무 환경 고도화를 지원하게 된다.

그동안 우리금융캐피탈의 데이터 분석 업무는 일부 IT 전문가에게 집중돼 있었다. 현업 부서가 직접 데이터를 조회하고 분석하기 어려워 DB 데이터 조회를 요청한 뒤 결과를 받기까지 상당한 시간과 인력이 소요됐다.

이 때문에 빠른 의사결정이 필요한 상황에서도 데이터 검증과 분석 과정이 병목으로 작용하는 한계가 있었다.

우리금융캐피탈은 이번 사업을 통해 이러한 구조를 바꾼다는 계획이다. 현업 사용자가 직접 데이터를 조회하고 인사이트를 도출할 수 있는 AI 기반 분석 환경을 구축해, 데이터 활용 역량을 전사로 확산시키는 것이 목표다.

이를 통해 모든 임직원이 데이터를 중심으로 소통하고 의사결정을 내리는 문화, 이른바 데이터 기반 조직 문화를 정착시키겠다는 전략이다.

우리금융캐피탈은 금융권 다수 프로젝트 경험을 보유한 비아이매트릭스를 주사업자로 선정했다.

비아이매트릭스는 우리카드와 우리금융지주에서 유사 프로젝트를 성공적으로 수행한 이력과 함께 금융 산업에 대한 이해도, 검증된 기술력, 신속한 지원 역량을 갖춘 파트너로 평가받았다. 특히 금융 규제와 보안 요건을 충족하면서도 실사용자 편의성을 높이는 데이터 분석 환경 구축 경험이 높게 인정된 것으로 보인다.

비아이매트릭스의 G-매트릭스는 사용자의 자연어 질의를 자동으로 SQL로 변환해, 복잡한 DB 데이터를 조회·분석·시각화하는 AI 솔루션이다.

사용자는 "전월 대비 연체율 추이를 보여줘"와 같이 일상 언어로 질문만 입력하면, 관련 지표를 시각화한 분석 결과를 바로 확인할 수 있다. 반복적인 조회와 엑셀 가공 과정 없이 필요한 관점의 리포트를 빠르게 만들어낼 수 있어, 의사결정 속도와 품질을 동시에 높이는 효과가 기대된다.

우리금융캐피탈 관계자는 "데이터 활용 역량 강화는 현장의 업무 효율을 높이는 동시에, 데이터에 근거한 합리적 의사결정 문화를 확산시키는 중요한 전환점이 될 것"이라고 말했다.