비아이매트릭스-PwC컨설팅, AI 에이전트 기반 차세대 기업 의사결정 시장 공략

비아이매트릭스(대표 배영근)가 온톨로지 기반 인공지능(AI) 도구 '트리니티(TRINITY)'를 중심으로 기업 대상 AI 의사결정 지원 사업을 확대에 나선다.

비아이매트릭스는 글로벌 컨설팅 기업 PwC컨설팅과 전략적 파트너 계약을 체결했다고 7일 밝혔다.

트리니티는 기업 내 데이터, 업무 프로세스, 조직 구조, 의사결정 규칙 등을 온톨로지로 구조화해 AI가 기업의 맥락(Context)을 이해하고 추론할 수 있도록 설계된 AI 의사결정 지원 플랫폼이다.

배영근 비아이매트릭스 대표(왼쪽)와 문홍기 PwC컨설팅 대표(이미지=비아이매트릭스 )

단순 데이터 분석을 넘어 기업 활동 전반을 지속적으로 관찰하고 원인을 진단하며, 미래를 예측·추론해 실행 가능한 지시까지 제안하는 것이 특징이다. 이미 국내 굴지의 대기업을 포함한 주요 기업에 도입이 확정되며 기술력과 사업성을 동시에 검증받고 있다.

이번 파트너십을 통해 PwC컨설팅은 트리니티를 활용해 제조, 유통, 금융 등 다양한 산업군의 기업 고객을 대상으로 AI 기반 진단, 전략 수립, 시스템 도입 및 확산까지 전 과정을 아우르는 영업 및 컨설팅을 본격 추진할 예정이다. 비아이매트릭스는 온톨로지 설계 및 AI 기술 역량을 바탕으로 PwC컨설팅의 산업별 전문성과 결합해 고객 맞춤형 AI 전환을 지원한다.

업계에서는 이번 협력을 두고, 국내 기술 기반의 온톨로지 AI 솔루션이 글로벌 AI 의사결정 플랫폼들과 본격적으로 경쟁할 수 있는 기반을 마련했다는 평가가 나온다. 그동안 기업용 AI 시장에서는 해외 선도 기업들이 방대한 데이터 통합과 분석 역량을 앞세워 시장을 공략해 왔으나 국내 기업의 보안적인 특성이나 업무별 다양한 데이터베이스 환경을 충족하지 못했다는 문제가 있었다.

비아이매트릭스는 기업의 다양한 보안정책과 데이터베이스 환경에도 문제가 없는 구축형 온톨로지 기술력을 기반으로 해외 선도 기업과도 차별화된 경쟁력을 갖추고 있어 국내뿐만 아니라 해외에서도 성공할 수 있는 솔루션임을 강조하고 있다. 트리니티는 이미 다양한 산업에서 검증된 사례를 축적해 왔다.

최근 기업 고객들은 단순 분석 결과 제공을 넘어, 자사 고유의 업무 구조와 의사결정 논리를 얼마나 명확히 반영하고, 이를 실제 실행으로 연결할 수 있는지에 더 큰 관심을 보이고 있다. 이러한 흐름 속에서 트리니티는 기업의 비즈니스 로직과 판단 기준을 온톨로지로 명시적으로 설계하고, 이를 기반으로 AI 에이전트가 추론과 판단을 수행하는 접근 방식을 취하고 있다는 점에서 차별화된 대안으로 주목받고 있다.

특히 양사는 트리니티를 사람처럼 관찰하고 사고하며 자율적으로 행동하는 AI 에이전트 기반 의사결정 도구로 진화시키는 데 협력한다는 계획이다.

이를 통해 기업 내 다양한 데이터를 지속적으로 모니터링하며 구조적 문제와 이상 징후의 원인을 AI가 스스로 탐색·진단하고 미래 시나리오에 대한 예측과 추론을 바탕으로 경영진과 현업에 실행 지침을 제시하는 '자율형 의사결정 지원 체계'를 구현한다는 전략이다.

비아이매트릭스 관계자는 "트리니티는 데이터를 분석하는 도구를 넘어, 기업의 구조와 의미를 이해하고 의사결정을 지원하는 온톨로지 기반 AI"라며 "PwC컨설팅과의 협업을 통해 국내 기업 환경에 최적화된 AI 에이전트 모델을 확산시키고, 글로벌 수준의 경쟁력을 갖춘 의사결정 플랫폼으로 자리매김할 것"이라고 밝혔다.

PwC컨설팅 측은 "많은 기업들이 AI 도입 과정에서 전략 수립과 실제 실행 사이의 간극을 겪고 있다"며 "트리니티의 온톨로지 기반 AI와 PwC컨설팅의 산업별 전문성을 결합해, 기업이 스스로 진단하고 판단하며 실행할 수 있는 AI 의사결정 체계를 구축하도록 지원하겠다"고 전했다.

양사는 이번 협력을 시작으로 공동 마케팅, 산업별 AI 에이전트 활용 사례 발굴, 대형 프로젝트 공동 수주 등 협업 범위를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다. 이를 통해 AI 솔루션 개발 전문기업과 글로벌 컨설팅 기업이 함께 기업 의사결정 영역에서의 AI 활용에 대한 새로운 표준 모델을 제시한다는 구상이다.