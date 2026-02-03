재원 마련 나선 GS家, 7만원 문턱서 지주사 지분 매각

GS그룹 차기 승계 구도에 대한 관심이 커지면서 오너일가의 지주사 지분 변동도 주목받고 있다.

3일 전자공시시스템에 따르면 비상장 계열사 승산은 지난달 30일과 이달 2일 두차례에 걸쳐 GS 지분 5만5896주를 장내 매도했다. 매각일 종가 기준으로 환산하면 약 37억1966만원 규모다. 승산은 지난해 11월 24일에도 약 11억6500만원어치 GS 주식을 장내 매도한 바 있다.

허연수 GS리테일 전 대표(부회장)도 지주사 지분을 줄였다. 그는 지난달 29일부터 이달 3일까지 네 차례에 걸쳐 7만5000주를 매각했으며, 매각일 종가 기준 약 50억원 규모로 집계된다.

서울 역삼동에 위치한 GS그룹 사옥 전경

승산은 고(故) 허만정 창업주의 5남 고(故) 허완구 승산 회장 일가가 지분을 보유한 회사로, 허용수 GS에너지 부회장이 최대주주(62.6%)다. 승산 지분은 허 부회장 외에도 ▲동생 허인영 승산 대표 22.59% ▲장남 허석홍 7.16% ▲차남 허정홍 5.26% ▲모친 김영자 2.39% 등이 나눠갖고 있어 사실상 오너일가가 소유한 사기업 형태다. 회사는 최근 3년간 배당으로 약 320억원을 수령했다.

이번 매각은 승계 구도를 뒤흔들 만한 규모는 아니다. 다만 최근 1~2년간 흐름을 보면 오너 3세는 일부 지분을 매각·증여하고, 4세는 지분을 직접 매입하거나 수증받는 식으로 승계 재원을 마련하고 지분 구조를 정리해가는 모습이 이어지고 있다는 분석이 나온다.

실제로 지난해 11월 허인영 승산 대표가 조카인 허석홍·허정홍 씨에게 승산 지분을 넘겼고, 9월에는 허광수 삼양인터내셔날 회장이 장남 허서홍 GS리테일 대표에게 GS 주식 50만주를 증여했다. 같은해 8월 허준홍 삼양통상 대표와 허정윤씨는 각각 118만910주, 63만5760주를 창업주 장남인 고 허남각 삼양통상 회장으로부터 상속받았다.

이 밖에 허정현·허정홍·허선홍·허성준·허성윤·허원홍 등 오너 4세 상당수가 지난해 지주사 지분을 장내 매수했다. 올해 들어서도 허태수 회장의 장녀 허정현 씨는 지주사 지분을 꾸준히 매입하며 지분율을 높여나가고 있다.

최근 오너일가 지주사 지분 매각의 배경으로는 주가가 상승한 점이 거론된다. 거의 10년 만에 GS 주가가 7만원대를 바라보기 때문이다. GS 주가는 지난해 4월 3만원대 중반에서 출발해 최근 6만원대 후반까지 올라 지난달 30일 장중 7만원을 터치하기도 했다. 3일 종가는 6만8000원이다. 업계에서는 주가가 고점권에 근접하자 개인 단위 재원 마련(증여세 재원 포함)을 위해 일부 지분을 현금화했을 가능성이 있다는 해석이 나온다.

GS그룹 관계자는 "그룹 차원에서 지분 매각을 결정한 사안이 아니어서 별도로 설명할 부분은 없다"면서 "오너일가가 개인적으로 지주사 지분을 사고파는 경우는 종종 있으며, 이번도 그 연장선으로 보인다"고 말했다.