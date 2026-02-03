SK바이오사이언스, 작년 매출 전년比 143% 상승 6514억원

SK바이오사이언스가 지난해 연결 기준 매출액이 전년보다 143% 상승한 6513억6800만원이라고 3일 공시했다.

지난해 누적 영업손실은 1235억200만원으로, 전년의 1384억3100만원보다 손실 폭이 다소 축소됐다.

또 작년 4분기 매출액은 지난해 같은 기간보다 17.4% 증가한 1841억8600만원이며, 적자 전환한 것으로 나타났다.

SK바이오사이언스 송도 글로벌 R&PD 센터

작년 매출 상승은 자회사 IDT 바이오로지카의 실적 턴어라운드와 자체 백신 및 사노피 유통 제품군의 판매 호조 영향이다. 관련해 IDT는 인수 1년 만에 연간 기준 흑자 전환에 성공했다. IDT의 작년 매출은 4657억 원으로 전년 대비 약 17% 증가했으며, 영업이익 99억 원을 달성했다.

SK바이오사이언스는 대규모 임상, 연구개발(R&D), 생산 설비 투자가 지속되면서도 연간 기준 적자 규모를 줄이며 수익성 개선의 발판을 마련했다고 자평했다.

또 독감백신 스카이셀플루는 중남미와 동남아 지역에서의 수출 물량이 늘며 성장세를 유지했다. 수두백신 스카이바리셀라도 범미보건기구(PAHO)를 통한 공급으로 글로벌 수출 비중이 증가했다. 대상포진백신 스카이조스터는 국내 지자체별 예방접종 사업의 확대로 점유율을 높이고 있다. 현재 아시아 지역을 중심으로 수출 확대가 추진 중이다.

국내에 유통 중인 사노피 제품군 관련 매출은 3배 이상 증가했다. 지난해 출시한 RSV 예방 항체주사 베이포투스는 가을·겨울철 RSV 유행 기간에 맞춰 ‘완판’ 성적을 기록했다. 6가 혼합백신 헥사심과 Tdap 백신 아다셀도 매출 상승을 뒷받침했다.

SK바이오사이언스는 전달 송도 글로벌 R&PD 센터로 입주를 마쳤다. 회사는 이곳에서 연구개발부터 상업화 준비도 실시한다는 계획이다. 사노피와 공동 개발 중인 21가 폐렴구균 단백접합 백신은 미국, 유럽, 한국 등 주요 시장에서 글로벌 임상 3상이 진행 중이다. 안동 L하우스 증축에 맞춰 글로벌 허가 및 상업 생산 준비를 병행하고 있다. 이와 함께 최근 게이츠재단 산하 Gates MRI로부터 도입한 ‘RSV 예방용 단일클론 항체(RSM01)’는 글로벌 독점 공급 권리를 획득했다.

MSD와 협력 중인 에볼라 백신은 국제기구 CEPI의 지원으로 개발 속도가 빨라질 전망이다. 회사는 범용 코로나 백신, 차세대 폐렴구균 백신, 조류독감 백신 등 차세대 포트폴리오의 임상 진입 및 IND 신청이 연내 이뤄질 것으로 기대했다.

회사는 “올해도 IDT 중심의 글로벌 CDMO 사업 성장을 고도화하는 한편, 송도 R&PD 센터를 거점으로 핵심 파이프라인 개발에 박차를 가해 중장기 성장 동력을 확보하겠다”라고 밝혔다.