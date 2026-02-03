"통역사 자리 넘보나"…딥엘, 기업 언어 장벽 넘는 실시간 상담 나서

딥엘이 실시간 음성 번역 기술을 기업용 서비스로 확장해 언어 장벽으로 인한 비효율을 제거하고 해외 고객 응대 환경의 근본적인 체질 개선에 나선다.

딥엘은 실시간으로 음성을 인식하고 번역 서비스를 제공하는 기업용 '딥엘 보이스 API'를 정식 출시했다고 3일 밝혔다.

딥엘 보이스 API는 개발자가 애플리케이션상에 실시간 음성 인식과 번역 기능을 손쉽게 통합할 수 있도록 지원하는 제품이다. 이 제품을 활용하면 기업은 오디오를 스트리밍하고 출발 언어의 음성 인식 결과를 실시간으로 받아볼 수 있다. 최대 5개 도착 언어로 동시 번역 서비스를 제공받는다.

(사진=딥엘)

딥엘은 이 제품을 통해 사용자들이 원활한 의사소통을 경험하고 언어 장벽으로 인한 어려움을 효과적으로 해소할 것으로 기대했다. 이 제품을 실시간 음성 인식과 번역 기능을 고객 응대 업무에 적용할 경우 다국어 환경에서도 별도 이관이나 서면 교환으로 전환하는 절차 없이 소통 할 수 있다. 또 명확한 음성 인식과 번역을 제공해 검토 시간뿐만 아니라 언어 장벽으로 발생하는 비효율 문제를 줄일 수 있다.

곤살로 가이올라스 딥엘 최고제품책임자(CPO)는 "실시간 커뮤니케이션 도구를 통해 비용 발생 부서로 인식되던 고객 지원팀을 수익 창출 부서로 전환할 수 있다"고 말했다.

이어 "이번 API가 상담 이관이나 우회 솔루션에 대한 필요성을 줄여 상담원의 업무 부담을 완화할 것"이라고 덧붙였다.