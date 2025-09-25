딥엘, 기업용 AI 번역·글쓰기 통합 플랫폼 공개

딥엘이 기업용 인공지능(AI) 번역·글쓰기 생태계 확장을 위해 통합 플랫폼을 공개했다.

딥엘은 비즈니스 고객이 AI 번역·글쓰기 API 기반으로 개발된 앱과 통합 기능을 한곳에서 탐색·도입할 수 있는 신규 플랫폼 '딥엘 마켓플레이스'를 25일 발표했다. 이 플랫폼은 도입 과정의 시간과 비용을 줄이고 기존 툴과 자연스럽게 연동되도록 설계됐다.

딥엘 마켓플레이스는 자체 솔루션뿐 아니라 파트너사 애플리케이션까지 한 공간에서 제공한다. 이를 통해 고객은 실시간 번역, 현지화, 작문 지원 등 다양한 활용 방안을 손쉽게 찾고 문의할 수 있으며, 즉시 사용 가능한 통합 기능으로 업무 환경에 빠르게 적용할 수 있다.

야렉 쿠틸로브스키 딥엘 최고경영자(CEO). (사진=딥엘)

출시와 동시에 베클린, 콘솔텍, 라이크 리플라이, 프레이즈, 클라우드웍스, 위글로, 로버트, 코포지, 트랜스씨, 그리들리, 아르베오, 포틴포티, 디지털360, 메모크 등 글로벌 기술 파트너의 솔루션이 등록됐다. 이들은 각기 다른 산업과 사용 사례를 아우르며 다양한 통합 옵션을 제공한다.

관련기사

딥엘은 이 플랫폼을 통해 기술 파트너에게도 새로운 기회를 제공할 방침이다. 파트너사는 딥엘 API 기반 솔루션을 등록해 마쓰다, 하버드 비즈니스 퍼블리싱, 소프트뱅크 로보틱스 등 20만 개 이상의 글로벌 기업 고객에게 자사 기술을 소개할 수 있다.

야렉 쿠틸로브스키 딥엘 최고경영자(CEO)는 "이 마켓플레이스는 기업들이 번역과 글쓰기 API를 다양한 방식으로 활용해 언어와 커뮤니케이션 문제를 해결하도록 돕는 중요한 발판"이라며 "파트너 생태계와 신뢰할 수 있는 통합 기능을 기반으로 고객이 딥엘 기술을 더 쉽게 접근하고 유연하게 도입할 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.