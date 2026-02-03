마크비전, 영국 IP 범죄 대응 협의체 합류…글로벌 공조 강화

마크비전이 인공지능(AI) 기술을 활용한 지식재산권(IP) 보호 역량을 인정받아 영국의 범정부 협의체에 이름을 올렸다.

마크비전은 영국 지식재산청(UKIPO) 산하 '영국 IP 범죄 대응 협의체(IPCG)' 공식 회원사로 합류했다고 3일 밝혔다.

IPCG는 위조상품, 불법 복제, 그레이마켓(유통 경로 외 판매) 유통 등 영국 및 글로벌 IP 범죄에 맞서기 위해 정부와 법 집행기관, 민간 기업이 참여하는 영국의 핵심 IP 보호 기구다. 영국 정부를 중심으로 정책과 집행, 산업계 주요 주체들이 모여 범죄 동향과 우수 사례를 공유하고 단속 우선순위를 논의한다.

마크비전은 IPCG 회원사로서 영국 내 IP 범죄 단속 및 제재 동향을 면밀히 파악하고 기업들이 직면한 위협을 토대로 제품 기술을 고도화할 계획이다. 특히 글로벌 유통망과 이커머스, 소셜 플랫폼을 통한 위조상품 이슈에 대한 브랜드 지원을 강화하고, 협의체 핵심 활동에도 참여할 예정이다.

마크비전은 지난 2022년부터 구글의 IP 보호 프로그램인 'TCRP(Trusted Copyright Removal Program)' 공식 파트너로 활동하며 불법 콘텐츠 유통 방지에 이바지해 왔다.

이인섭 마크비전 대표는 "이번 IPCG 합류는 마크비전이 글로벌 IP 범죄 대응 논의에 직접 참여해 현장의 기술적 인사이트를 공유할 수 있는 중요한 계기"라며 "글로벌 기업들이 브랜드 신뢰도를 안정적으로 구축할 수 있도록 해결책을 제공하는 데 핵심 역할을 수행하겠다"고 말했다.