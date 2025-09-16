마크비전, 700억 실탄 확보…AI로 글로벌 IP 시장 통합 나선다

마크비전이 700억원대 대규모 투자를 발판 삼아 글로벌 지적재산권(IP) 서비스 시장 통합과 '브랜드 컨트롤' 패러다임 확립에 나선다.

마크비전은 총 4천800만 달러(한화 약 700억원) 규모의 시리즈 B 투자 유치를 완료했다고 16일 밝혔다. 이번 투자로 마크비전의 누적 투자 유치액은 1천200억원을 넘어섰다.

이번 투자는 세쿼이아캐피탈 인도 및 동남아(피크XV)가 주도했다. 세쿼이아캐피탈 차이나(HSG), 세일즈포스 벤처스, 코럴 캐피털, 와이콤비네이터 명예 파트너 마이클 세이벨이 새 투자사로 이름을 올렸다. 기존 투자사인 와이콤비네이터, 알토스벤처스 등도 후속 투자에 참여했다.

마크비전, 700억 원 규모 시리즈 B 투자 유치 (사진=마크비전)

특히 과거 세쿼이아캐피탈에 속했던 피크XV와 HSG가 한 회사에 동시 투자하는 것은 이례적이다. 두 투자사는 200곳 넘는 유니콘 기업을 지원한 경험을 바탕으로 마크비전의 글로벌 성장을 지원할 계획이다.

마크비전은 이번 투자를 계기로 '브랜드 컨트롤'이라는 새로운 개념을 제시했다. 이는 위조상품이나 불법콘텐츠 대응 같은 기존 브랜드 보호를 넘어 모든 판매 경로에서 인텔리전스를 확보하고 관리하는 개념이다. 생성형 AI 확산으로 IP 위협이 커지는 상황에서 브랜드 보호를 필수 성장 전략으로 삼겠다는 목표다.

핵심 동력은 자체 AI 기술이다. 주력 제품 '마크AI'는 브랜드 위협 요소를 탐지하고 제재하는 속도를 기존 솔루션 대비 최대 100배 높였다. 글로벌 상표 출원 관리 솔루션 '마크폴리오'는 기업의 빠르고 정밀한 상표 관리를 지원한다.

실제 마크비전 서비스를 도입한 고객사들은 평균 5~10%의 온라인 매출 성장을 경험했다. 명확한 투자 대비 효과(ROI)를 바탕으로 온라인 매출의 0.5~1%를 브랜드 보호에 투자하는 사례도 늘고 있다.

전략적 투자자로 참여한 켄 아사다 세일즈포스 벤처스 파트너는 "브랜드 가치가 디지털 존재감과 신뢰를 좌우하는 시대에 마크비전은 이 변화를 선도할 독보적인 위치에 있다"며 "우리의 데이터와 연계해 고객이 투자 대비 효과를 정밀하게 측정하고 인사이트를 얻도록 지원할 것"이라고 말했다.

이인섭 마크비전 대표는 "브랜드 컨트롤은 기업의 지속 가능한 성장을 위한 필수 개념"이라며 "AI 기반의 기술 혁신과 IP 전문성을 토대로 브랜드가 평판 매출을 직접 통제하고 성장시킬 수 있도록 능동적으로 지원할 예정"이라고 밝혔다.