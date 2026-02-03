다쏘시스템, 시뮬리아 AI로 승부수…"제조 공정 25% 단축"

[휴스턴(미국)=김미정 기자] "인공지능(AI)으로 모든 제조 공정을 가상 세계에서 수행하는 시대가 왔습니다. 이를 통해 제품 개발 기간을 획기적으로 단축할 수 있을 것입니다. 전문 지식 없는 설계자도 고차원 제품 테스트를 수행할 수 있는 환경에서 제조 공정을 혁신할 수 있습니다.”

미쉘 애쉬 다쏘시스템 시뮬리아 최고경영자(CEO)는 1~4일 미국 텍사스주 휴스턴에서 열린 ‘3D익스피리언스 월드 2026’ 기자간담회에서 시뮬리아를 활용한 제조 공정 혁신 전략을 이같이 밝혔다.

다쏘시스템 시뮬리아는 기존 설계 중심 제조 과정에 AI 엔진을 결합한 형태다. 이를 통해 제조 공정 디지털 전환 속도를 끌어올리고, 제품 개발 과정에서 발생하던 시간적 한계를 극복하겠다는 전략이다.

미쉘 애쉬 다쏘시스템 시뮬리아 최고경영자(CEO)가 설명하고 있다.

시뮬리아는 다쏘시스템 시뮬레이션 부문을 담당하는 브랜드다. 사용자는 자동차 충돌 시험부터 인체 심장 박동 등 복잡한 물리 현상을 실제와 동일한 수준으로 가상 공간에서 구현할 수 있다. ‘3D익스피리언스’ 플랫폼을 기반으로 설계와 실험을 연계해 제품 개발 전 과정을 디지털 환경에서 통합 관리할 수 있는 점도 특징이다.

다쏘시스템은 지난 40년간 축적한 물리 실험 데이터에 AI 엔진을 시뮬리아에 통합했다. 이를 통해 설계와 분석을 분리하던 기존 방식에서 벗어나 제품 개발 전 과정에 디지털 전환을 가속하고 있다.

애쉬 CEO는 "우리는 AI 기반 설계와 시뮬레이션을 통합하는 '모드심(MODSIM)'을 핵심으로 삼았다"며 "설계자가 도면 수치를 변경하면 AI가 제품 파손 가능성과 내구성을 실시간으로 계산해 즉각적인 피드백을 제공한다"고 설명했다. 그러면서 "기존 며칠씩 걸리던 물리 계산 대기 시간이 사실상 사라졌다"고 말했다.

이어 "시뮬리아에 탑재된 AI는 수십 년간 검증된 자동차 충돌, 유체 흐름 등 정밀 수식 데이터를 학습해 신뢰성을 확보했다"며 "물리 법칙에 반하는 오류를 최소화하고 실제 세계와 동일한 결과를 도출하도록 설계됐다"고 강조했다.

이날 애쉬 CEO는 시뮬리아에 AI 기능을 적용한 고객 사례도 소개했다. 미국에 본사를 둔 한 자전거 제조사는 시뮬리아를 활용해 신제품 출시 기간을 기존 대비 25% 단축한 것으로 나타났다. 수천 차례 가상 실험을 통해 제품 완성도와 경제성을 동시에 확보했따는 이유에서다.

AI 버추얼 컴패니언 도입…"시뮬레이션 생태계 통합"

설계 버추얼 컴패니언 '아우라(Aura)'를 비롯한 '레오(Leo)' '마리(Marie)'가 시뮬리아 플랫폼 전반에 도입됐다.

다쏘시스템은 이번 행사에서 설계 버추얼 컴패니언 '아우라(Aura)'를 비롯한 '레오(Leo)' '마리(Marie)'를 시뮬리아 플랫폼 전반에 도입했다고 밝혔다. 해당 컴패니언이 설계 초기 아이디어 구상부터 엔지니어링 검증, 문서화와 반복 업무까지 역할을 분담해 지원하는 구조다.

엔지니어링 특화 컴패니언 레오는 낙하 시험과 같은 복잡한 시뮬레이션 설정을 자동으로 수행한다. 설계 오류 분석과 성능 진단을 통해 현실적인 제조 가능성을 검증할 수 있다.

아우라와 마리는 사내 축적된 지식과 데이터를 기반으로 보고서 작성과 반복 업무를 지원한다. 이를 통해 설계자 업무 효율을 높이는 역할을 맡는다.

애쉬 CEO는 "우리 플랫폼은 모든 시뮬레이션 생태계를 하나로 통합했다"며 "누구나 가상 세계에서 현실을 이해하고 답을 얻는 시대를 열 것"이라고 말했다.