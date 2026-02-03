디노티시아, IPO 시동...한국투자·신한투자증권 주관사 선정

디노티시아가 한국투자증권과 신한투자증권을 공동 대표 주관사로 선정하고 본격적인 기업공개(IPO) 준비에 본격 착수했다.

디노티시아는 국내 IPO 시장의 전통적 강자인 한국투자증권과 신한투자증권을 파트너로 맞아, 기술성 평가부터 예비심사까지 상장 전 과정을 체계적으로 준비할 계획이라고 3일 밝혔다.

주관사 선정 과정에서 양사는 디노티시아가 보유한 세계 최초의 벡터 데이터 전용 가속기인 VDPU 기술력과 하드웨어·소프트웨어를 아우르는 풀스택 비즈니스 모델의 성장 가능성을 높이 평가한 것으로 전해졌다.

디노티시아 로고

디노티시아는 거대언어모델(LLM)의 고질적인 문제인 장기 맥락 유지 한계와 데이터 검색 병목 문제를 해결하기 위한 핵심 기술로, '검색증강생성(RAG)'에 최적화된 가속기, VDPU를 개발해 왔다.

최근에는 VDPU의 설계를 완료하고 생산을 위한 테이프아웃을 마쳤으며, 오는 6월 첫 실리콘 칩을 확보할 예정이다. 회사는 내년 초 상용화를 목표로 개발 및 검증을 진행 중이다.

디노티시아의 차별성은 하드웨어에 국한되지 않는 사업 구조에 있다. 회사는 자체 개발한 벡터 데이터베이스 '씨홀스(Seahorse)'를 통해 이미 고객사를 확보하고 실질적인 매출을 창출하고 있다. 반도체 상용화 이전부터 소프트웨어 기반 수익 모델을 구축하며, 기술 중심기업으로서의 사업 연속성을 확보했다는 평가다.

아울러 디노티시아는 상장 준비 과정에서 요구되는 기준에 맞춰, 법률 및 회계 분야의 외부 전문가들과 협력하며 기업 운영의 투명성과 안정성을 점검하고 있다.

정무경 디노티시아 대표는 "디노티시아는 창업 이후 지난 2년여간 ‘AI 시대의 데이터 시스템 리더’라는 비전 아래 기술과 사업 기반을 차근차근 만들어 왔다"며 "2026년은 그 동안 준비해 온 기술과 사업이 시장에서 본격적으로 성과를 내기 시작하는 시점이 될 것으로 보고 있다. 앞으로 AI 핵심 인프라 기업으로 한 단계 더 성장하는 동시에, 기업공개 역시 이러한 흐름에 맞춰 준비해 나가겠다"고 말했다.