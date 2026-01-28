디노티시아 '씨홀스', GS인증 1등급 획득

장기기억 인공지능(AI) 및 반도체 통합 솔루션 전문기업 디노티시아는 자사의 벡터 데이터베이스(DB) 솔루션인 ‘씨홀스(Seahorse)’가 ‘GS(Good Software) 인증 1등급’을 획득했다고 28일 밝혔다.

GS 인증 1등급은 한국정보통신기술협회(TTA)로부터 소프트웨어 품질인증 최고 등급이다. ISO/IEC 국제 표준을 기반으로 소프트웨어의 기능 적합성, 성능 효율성, 사용성, 신뢰성, 보안성 등을 실제 운영 환경에서 엄격히 테스트한다.

디노티시아 GS인증 1등급 취득.(사진=디노티시아)

씨홀스는 단순한 데이터 저장을 넘어 AI 에이전트의 구축 및 운영 전반을 지원하는 AgentOps(에이전트 운영) 환경까지 아우르는 솔루션이다. 쿠버네티스(Kubernetes) 기반의 설계를 통해 인프라 환경의 제약을 최소화하고 유연하게 모델을 배포하거나 확장할 수 있는 환경을 제공한다.

이러한 유연성을 바탕으로 기업이 서비스 초기에는 클라우드로 시작하여 데이터 규모가 커짐에 따라 온프레미스로 전환하거나, 두 환경을 동시에 운용하는 하이브리드 전략을 취하는 데 유연한 선택지를 제공한다.

디노티시아는 ‘씨홀스’에 최근 AI산업 표준인 MCP(Model Context Protocol)를 적용해, 특정 LLM이나 데이터 구조에 대한 종속성을 최소화한 개방형 AI 에이전트 아키텍처를 구현했다. 이를 통해 다양한 LLM과 데이터소스(DB, 문서, 툴)를 표준 인터페이스로 연결하여 확장이 용이한 AI 에이전트 환경을 효율적으로 구성할 수 있다.

정무경 디노티시아 대표는 “AI 비즈니스의 성패는 모델의 성능도 중요하지만, 운영의 신뢰성에서 좌우되는 경우가 많다”며, “이번 GS인증 1등급 획득을 통해 씨홀스가 높은 신뢰성을 요구하는 비즈니스 환경에서도 활용될 수 있음을 검증받았다”고 말했다.

이어 “올해 디노티시아는 온프레미스와 클라우드 전 과정에서 신뢰성 있는 AgentOps를 제공하며, 기업들의 AX(AI전환) 과정에 기여할 계획”이라고 덧붙였다.