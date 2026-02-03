"수막구균 예방접종으로 안전하게 여행하세요”

사노피가 2일 수막구균 4가 백신 ‘멘쿼드피주’에 대한 광고를 시작했다.

멘쿼드피는 수막구균 A, C, Y, W 혈청군으로 인한 침습성 수막구균 질환을 예방하는 4가 백신이다. 접종 대상은 생후 6주부터 55세까지다. 사노피는 해외여행 중 노출될 수 있는 감염병으로 수막구균 질환을 조명하고, 여행을 준비하는 과정에서 예방의 중요성을 강조했다.

수막구균 질환은 수막구균이라는 세균에 감염돼 발생한다. 일단 감염되면 빠르게 진행돼 발병 후 24시간 이내 사망에 이를 수 있다.

수막구균 4가 백신 멘쿼드피주. (사진=사노피)

전 세계에서 산발적으로 발생하는데, 침습성 수막구균 질환의 경우 적절한 치료에도 불구하고 치명률이 약 10~14%에 달한다. 생존해도 환자의 약 11~19%에서는 신경학적 후유증이나 청력 손실, 사지 절단 등 합병증이 남는다.

세계보건기구(WHO)은 고위험군을 중심으로 예방접종을 권고하고 있다. 특히 질병관리청은 예방접종 지침을 통해 해외 유행 지역 방문자, 기숙사 생활자, 군인 등 집단 생활이나 밀접 접촉 환경에 노출되는 경우를 수막구균 감염 위험군으로 분류했다.

박희경 사노피 백신사업부 대표는 “수막구균 질환은 빠른 진행과 중증 합병증 위험이 높아 예방이 필수”라며 “광고는 공중보건 관점에서 예방 인식 확산에 기여코자 기획됐다”라고 밝혔다.