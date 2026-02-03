캐킷 '럽플레이스', 대만 출시 1주년…현지 밀착 소통 강조

럽플레이스는 지난해 2월 24일 대만 시장에 출시됐다. 이에 오는 24일 키캣은 1주년을 기념하면서 그간의 주요 성과와 글로벌 시장 확대 전략을 제시한다.

회사는 출시 초반 당시, 직접 현지 서비스를 운영하면서 '이용자 밀착형 소통'을 최우선 가치로 내세웠다. 1년간 매주 이용자 설문조사를 실시하면서 다양한 건의사항을 수렴했고, 이를 인게임 업데이트와 운영에 즉각 반영해왔다.

이같은 노력은 대만 현지 서비스 완성도 향상으로 이어졌다고 회사 측은 설명했다. 아울러 캐킷은 대만 서비스 운영을 통해 쌓은 노하우와 데이터 분석 능력으로 글로벌 시장 확대에 나설 예정이다.

캐킷 '럽플레이스', 대만 출시 1주년…현지 밀착 소통으로 글로벌 확장 가속

이번 1주년을 기념해 이벤트도 마련됐다. 먼저 대만 서비스 이후 처음으로 '1주년 기념 리그전'을 개최한다. 토너먼트 방식으로 진행되는 이번 리그전은 이용자 선호 경품을 사전 조사해 맞춤형 보상으로 구성했다. 다양한 경기 방식을 도입해 경쟁의 재미를 한층 강화했다.

캐킷은 이번 대만 서비스 1주년 성과를 발판으로 지속적인 소통과 현지 맞춤형 프로모션 등 서비스 고도화를 통해 글로벌 시장 경쟁력을 강화할 계획이다.

관련기사

캐킷 관계자는 "지난 1년은 대만 이용자 목소리에 귀 기울이며 해외 직접 서비스의 기반을 다진 의미 있는 시간이었다"며 "대만에서 축적한 경험과 현지 이용자 성원은 캐킷이 글로벌 기업으로 도약하는 데 핵심 동력이 될 것"이라고 전했다.

이어 "대만 시장의 운영 노하우를 오는 하반기부터 진출 및 계획 중인 글로벌 영역으로 확장해서 럽플레이스의 즐거움과 재미를 글로벌 이용자에게도 선사할 것"이라고 밝혔다.