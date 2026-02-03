원스글로벌, ‘커넥트케어’에 마이데이터 연계..."건강정보-복약 데이터 분석”

원스글로벌이 사각과 마이데이터 기반 복약관리 솔루션 고도화 및 기술 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

협약에 따라 원스글로벌의 복약관리 플랫폼 ‘커넥트케어(ConnectCare)’에 사각의 마이데이터가 연계된다. 이를 통해 개인 건강정보와 복약 데이터를 통합 분석하는 구조가 구현된다는 게 회사의 설명이다.

또 의료진을 위한 의약품데이터베이스 ‘커넥트디아이(ConnectDI)’에 사각의 마이데이터를 연결해 인공지능(AI) 기반 의약품 자동식별 및 분석보고서를 개발해 의료기관에 제공할 예정이다. 이를 통해 마이데이터 기반 신규 헬스케어 서비스 및 사업 모델을 함께 발굴한다는 것.

(왼쪽부터) 배건규 사각 대표, 박경하 원스글로벌 대표

두 회사는 앞으로 ▲마이데이터 기반 데이터 연계 및 활용 구조 협력 ▲헬스케어 플랫폼 및 약품 식별·분석 프로그램에 마이데이터 적용 ▲마이데이터 및 초개인화 인공지능을 활용한 신규 서비스 및 비즈니스 모델 공동 기획 등을 추진할 예정이다.

박경하 원스글로벌 대표는 “마이데이터와 복약 데이터의 결합은 개인 맞춤형 헬스케어의 핵심”이라며 “사각과 데이터에 기반한 복약관리와 건강관리 서비스의 완성도를 높여 사용자 가치를 창출하겠다”라고 밝혔다.

배건규 사각 대표도 “마이데이터와 인공지능 에이전트를 헬스케어 서비스로 연결하는 출발점”이라며 “원스글로벌과 데이터 기반의 사용자 중심 헬스케어 서비스 모델을 만들겠다”라고 전했다.