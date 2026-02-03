광고 속 상품 한 데 모았다…지마켓, '온에어 핫템' 판매

H.O.T. 광고 7편 등장 상품으로 구성…특가딜, 최대 75% 할인

유통입력 :2026/02/03 11:09

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

지마켓은 오는 12일까지 진행하는 명절 기획전 ‘2026 설 빅세일’에 ‘온에어 핫템’ 코너를 추가하고, 그룹 H.O.T.의 광고 영상 속 상품을 모아 할인 판매한다고 3일 밝혔다.

온에어 핫템은 지마켓이 지난 1일 공식 유튜브 채널과 인스타그램을 통해 공개한 H.O.T.의 설 빅세일 광고 영상 7편에 등장하는 상품들로 구성했다. H.O.T.의 대표곡 가사에 녹여낸 ▲한우 ▲간장게장 ▲먹태 ▲가쓰오 우동 ▲컴퓨터 ▲파스 등이다. 

이 외에도 ▲식품 ▲패션 ▲건강용품 ▲디지털 카테고리 추천상품도 함께 특가딜로 구성해 매일 자정마다 6개씩 선보인다. 최대 75% 할인 판매하는 초특가 한정수량 상품이다.

관련기사

(사진=지마켓)

이날에는 ▲'라오메뜨 전설의 패치 레전드 파스' ▲'풀리오 풀리지 허벅지 종아리 마사지기' 등을, 오는 4일에는 ▲'신선집중 연평도 암꽃게 간장게장' ▲'스팸 스마일 4호 선물세트' 등을 제안한다. 오는 5일에는 ▲'갤럭시탭 S11 128GB' ▲'LG울트라기어 게이밍 모니터' 등을, 6일에는 ▲'팔콘S 천연가죽 안마의자' ▲'락토핏 골드 50포*6통' 등을 할인 판매한다.

지마켓 관계자는 "유머러스한 광고에 등장하는 상품을 실제 행사에서도 파격 특가에 선보여 쇼핑하는 재미로 이어질 수 있도록 준비했다"고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
지마켓 연휴 빅세일 온에어 핫템 H.O.T. 유튜브 인스타그램 한우 간장게장 먹태

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

'몰트북' 나비효과?…韓 상륙한 AI들의 수다

다쏘시스템 "AI 활용 효과, 작업 노하우·경험 축적서 극대화"

밥상 물가, 짜고 친 고스톱?...CJ·삼양·대한제분 등 가격담합 기소

점유율 2% 다음의 반격...업스테이지가 그리는 차세대 AI 포털

ZDNet Power Center