KMI한국의학연구소, 기부금만 200억원 넘어..."사회공헌 실천 계속”

KMI한국의학연구소의 누적 기부금이 200억 원을 돌파했다.

지난해까지의 기부금은 누적 사회공헌사업 135억2,800만 원에, 연구지원사업 72억3,100만 원 등 207억5,900만 원에 달한다. 이러한 기부가 가능한 이유는 사회공헌 및 연구지원 전담 조직인 ESG위원회와 KMI 연구원의 역할 덕분이다. 이를 통해 KMI는 ▲건강생활지원사업 ▲사회복지사업 ▲인재발굴지원사업 ▲환경보호사업 ▲연구지원사업 등을 펴왔다.

세부적으로 보면, KMI는 ▲순직 소방공무원·경찰공무원 유가족 ▲취약계층 ▲국가유공자 대상 무료 건강검진 등을 펴왔다. 또 지자체와 연계한 지역사회 기여 활동 등도 실시해 오고 있다. 연탄 기부 및 직원 참여형 봉사활동, 보건의료 인력 장학사업과 자원봉사자 지원, 식재 봉사활동과 환경 실천 캠페인 등도 기관의 대표적인 사회공헌 활동이다.

사진=KMI한국의학연구소

일례로 KMI는 지난해에만 총 18억5,600만 원을 사회공헌 활동으로 집행했다. 특히 몽골 이마트와 협력해 몽골 울란바토르 테를지 국립공원 내 조성 중인 ‘내일의 숲’에 비술나무 600그루를 심는 등 해외 환경 보호 활동도 진행해 관심을 모았다.

아울러 국내 연구진 연구비 지원과 국민 건강 증진을 위한 공동연구 수행도 눈에 띈다.

KMI는 국내 연구진을 대상으로 한 연구비 지원과 함께, 미래 의료와 환자 경험, 병원 혁신 등 핵심 이슈를 다룬 ‘희귀난치 희망총서’와 ‘헬스케어 총서’ 발간을 지원하며 예방의학과 공공의료 분야의 연구 성과 확산 및 학술 기반 강화에 힘썼다. 이를 위해 작년 한 해 동안에만 총 13억1,500만 원을 지원했다.

이광배 이사장은 “KMI는 의료 사각지대 해소와 연구·인재 양성 등 사회공헌 활동을 지속해 왔다”라며 “건강을 지켜 세상을 이롭게 한다는 각오로 국민 건강 증진과 사회적 책임을 실천해 나가겠다”라고 밝혔다.