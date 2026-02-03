K-의료기기, 두바이 ‘노크’...민관 함께 세계 시장 타깃

보건복지부와 한국보건산업진흥원이 9일(현지시간)부터 나흘 동안 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 개최되는 헬스케어 전시회 ‘WHX 2026’에 참가해, 한국 통합전시관(Korea Med-Tech Experience Pavilion)을 운영한다.

‘WHX 2026’은 의료기기, 디지털 헬스, 수술 로봇, 인공지능(AI) 기반 진단 등 차세대 헬스케어 기술이 소개되는 전시회다. 보산진은 ‘광역형 국산 의료기기 교육훈련지원센터’로 참여 중인 성남산업진흥원과 인천테크노파크 등과 함께 우리 기업들을 소개한다.

한국 통합전시관은 제품 전시 뿐만 아니라 한국 의료기기의 글로벌 확산 전략을 현장에서 구현하는 실증형 플랫폼으로 기획됐다. 국내 혁신 의료기기 기업 10개사가 참여한다. 또 의료진이 직접 참여하는 제품 시연 및 발표도 진행된다.

한국보건산업진흥원

참여하는 우리 의료기기 기업들은 ▲다인메디컬 ▲힐세리온 ▲투엘바이오 ▲픽셀로 ▲큐라코 ▲메디셀헬스케어 ▲초이스테크놀러지 ▲메드믹스 ▲메디허브 ▲메디인테크 등이다.

또 보산진은 인천테크노파크와 ‘한-두바이 양방향 척추 내시경(UBE) 트레이닝 컨퍼런스’도 연다. 이를 통해 우리나라의 양방향 척추 내시경(UBE) 수술 기술을 중동 의료진에게 전수한다는 것. 특히 우리 임상 기술과 의료기기를 결합한 ‘K-의료기기 임상 표준 모델’도 제시할 예정이다.

차순도 원장은 “WHX 2026은 한국 의료기기가 수출과 임상 기술 및 표준을 확산시키는 전략 산업으로 도약하는 전환점이 될 것”이라며 “우리 의료기기가 세계 시장에서 확산되도록 지원을 강화하겠다”라고 밝혔다.