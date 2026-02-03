케이웨더 '에어로봇', 서울시 재난안전 관리한다

날씨 빅데이터플랫폼 기업 케이웨더는 화재, 누수, 파열 등 재난 및 사고를 사전에 감지하는 인공지능(AI) 재난감지로봇 '에어로봇'이 서울시 재난 안전관리 사업에 도입된다고 3일 밝혔다.

케이웨더는 최근 서울시와 관련 계약 체결을 통해 지하공동구에 재난감지로봇을 설치하고 재난 초동대응을 위한 사업 추진에 돌입했다. 앞으로 에어로봇은 지하공동구 화재, 누수, 열수송관 파열 등을 24시간 감시할 예정이다.

지하공동구는 상수, 난방, 전력, 통신 등 주요 인프라가 밀집된 기반시설로써 서울시에 9곳, 전국에 30여곳이 각각 존재한다. 화재나 누수, 열수송관 파열 같은 사고가 발생할 경우 도시 기능에 연쇄적인 피해를 초래할 수 있어 철저한 관리가 필요하다.

지하공동구에 설치될 에어로봇 (사진=케이웨더)

그동안 인력을 정기적으로 투입해 점검해왔으나, 현행 인력 중심 점검체계는 실시간 관리가 어렵고 작업 위험도도 컸다. 이번 에어로봇 도입이 시설 관리업무를 효율적으로 개선할 것으로 기대된다.

에어로봇은 시설 내 천장에 설치된 레일로 자율운행하며 각종 위험요소를 조기 감지해 관련 피해의 예방 및 최소화를 돕는 AI 재난감지로봇이다. 'AI 융복합 신경망' 기술을 탑재해 화재, 누수, 파열 등 사고 위험도를 추론 및 판단한다.

좌우 360° 감시가 가능한 영상·열화상 카메라와 온·습도, 산소, 이산화탄소 등을 감지하는 환경 센서를 통해 데이터를 실시간 모니터링하며 안전점검을 실시한다.

위험상황이 예측되거나 감지되었을 때는 IoT 자동제어기술 및 통합관제시스템을 통해 관제실과 연계 기관에 경보 및 신고를 송출하고 소화설비를 가동하는 등 즉각적인 초동 조치가 이뤄지도록 한다. 재난 발생을 사전에 감지함으로써 신속한 대처를 통해 관련 피해를 최소화할 수 있게끔 돕는 것이다.

현재 에어로봇은 지하공동구와 같은 공공시설물 뿐만 아니라 클린룸 등 대기업 주요 시설에서 기술검증(PoC)을 진행하는 등 재난대응 로봇시장 진출에 본격적으로 나서고 있다. 케이웨더는 공공 부문 외에 24시간 안전관리가 필요한 공장, 사옥 등 민간 부문까지 에어로봇의 적용 범위를 늘려나갈 방침이다.

김동식 케이웨더 대표는 "도시 핵심 인프라가 집약된 지하공동구는 작은 문제도 대형사고로 이어질 수 있는 만큼 에어로봇을 통해 재난 안전관리에 만전을 기할 것"이라며 "재난예측기술 고도화 및 온디바이스 AI 개발 등 기술력을 입증해 나가겠다"고 말했다.