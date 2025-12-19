케이웨더, 저소음 욕실 환기팬 '노제' 출시

날씨 빅데이터컨설팅 기업 케이웨더는 저소음 욕실 환기팬 신제품 '노제'를 출시했다고 19일 밝혔다.

노제는 인버터 BLDC 모터를 탑재해 작동음이 약 30.2dB에 불과하다. 고정압 정풍량 욕실 환기팬 제품으로 고층의 아파트나 상가에서도 안정적인 성능을 낸다. 배관 덕트와 욕실 내부 정압이 변화해도 안정적으로 풍량을 유지하도록 설계됐다.

케이웨더 저소음 욕실 환기팬 '노제' (사진=케이웨더)

전력효율도 높다. 소비전력이 TV 셋톱박스의 대기전력 수준인 5W이다. 일반 AC모터 욕실 환기팬 제품과 비교해 최대 85%까지 에너지를 절약할 수 있다. 탑재된 BLDC 모터는 부품 마모와 발열이 적고 생활방수형으로 제작됐다.

이외에도 노제는 공동 배기관으로부터의 오염물질의 역류를 차단하는 고기밀 전동 댐퍼가 적용돼 환기팬이 작동하지 않는 상태에서도 쾌적한 욕실 유지를 돕는다.

김동식 케이웨더 대표는 "노제는 소음과 성능이라는 두 마리 토끼를 모두 잡은 욕실 환기팬 제품"이라며 "조용하면서 냄새, 습기 없이 쾌적하고 안전한 욕실 환경을 제공하겠다"고 말했다.

한편 케이웨더는 중정압 욕실 환기팬 2종도 함께 선보였다. 오는 31일까지 노제를 포함한 신제품 욕실 환기팬 3종에 대한 할인 행사를 진행한다.