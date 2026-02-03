LG이노텍, 차량용 조명 혁신 기술로 유럽 시장 공략

LG이노텍은 DVN(Driving Vision News)이 주관하는 '제39회 라이팅 워크숍(Lighting Workshop)’에 참가해 차량조명 혁신 기술을 선보일 예정이라고 3일 밝혔다.

DVN은 프랑스에 본사를 둔 차량 부품 업계의 권위 있는 전문매체 겸 학술단체다.

DVN이 매년 세계 각지에서 개최하는 ‘라이팅 워크숍’은 글로벌 차량 OEM 및 전장(電裝)부품 선도 기업들이 한자리에 모여, 차조명 업계를 둘러싼 핵심 이슈에 대해 논의하고 기술 트렌드를 공유하는 교류의 장이다.

LG이노텍 직원들이 ‘넥슬라이드 픽셀(Pixel)’을 선보이고 있다(사진=LG이노텍)

‘DVN 라이팅 워크숍’은 오는 4~5일 독일 뮌헨 ‘올림피아 파크(Olympia Park)’ 전시장에서 열린다. 워크숍 기간 동안 LG이노텍은 단독 전시부스를 마련하고, 최신 ‘넥슬라이드’ 신제품 라인업을 선보인다.

실리콘 기반 초경량 소재를 적용해 얇고 가벼운 범퍼 및 그릴용 조명에 최적화된 ‘넥슬라이드 에어(Air)’, 라이팅 픽셀(Pixel)의 크기를 세계에서 가장 작은 수준인 2mm×2mm로 줄여 해상도를 대폭 개선한 ‘넥슬라이드 픽셀(Pixel)’ 등이 대표적이다. LG이노텍은 ‘넥슬라이드 픽셀’로 지난 CES 2026에서 혁신상을 수상한 바 있다.

‘넥슬라이드 픽셀’은 차량 조명을 통해 기본적인 텍스트부터 이미지까지 고화질로 표현할 수 있어, V2X(차량과 사물간) 커뮤니케이션 기능을 한층 업그레이드한 제품으로 평가받는다.

예를 들어 긴급 상황 발생 시 레터링(글자) 기능을 이용해 차량 내부 상황을 외부에 알리거나, 직접 만든 이모티콘을 띄워 운전자의 개성을 표현할 수 있다.

더불어 다층 레이어 구조를 이용한 플로팅 효과(빛이 공중에 떠 있는 것처럼 보이는 시각 효과)로 빛을 입체적으로 구현하는 ‘넥슬라이드 큐브’, 시야각에 따라 다른 이미지를 보여주는 ‘3D 다중 효과’가 적용된 ‘넥슬라이드 C+’도 전시 하이라이트다.

LG이노텍은 ‘DVN 라이팅 워크숍’ 이후 유럽 주요 OEM 고객을 대상으로 로드쇼를 연계, 유럽 차 시장 공략에 속도를 낼 계획이다. 이를 통해 오는 2030년까지 차량 조명 사업을 조 단위 사업으로 육성한다는 방침이다.

관련기사

한편 LG이노텍은 지난해 유럽 완성차·차량 부품 고객사를 대상으로 ‘차 조명 솔루션 웨비나(Webinar)’ 개최하는 등 유럽 시장 공략을 위한 다양한 프로모션을 활발히 전개하고 있다.

유병국 모빌리티솔루션사업부장(전무)은 “LG이노텍은 차별화된 고객경험을 제공하는 혁신 라이팅 솔루션을 지속 선보이며, 북미를 넘어 유럽∙일본 시장에서도 고객이 신뢰하는 기술 파트너로 거듭날 것”이라고 말했다.