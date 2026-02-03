팔란티어, 분기 매출 2조원 시대…순이익 6억 달러 돌파

팔란티어 테크놀로지스가 시장의 기대치를 크게 웃도는 '어닝 서프라이즈'를 기록했다. 미국 상업 부문의 폭발적인 성장과 정부 매출의 견조한 증가세가 맞물리며 매출과 영업이익 모두 기록적인 성장률을 달성했다.

팔란티어는 2025년 4분기 매출이 14억 700만 달러(약 2조 500억원)를 기록했다고 2일(현지시간) 공시했다. 이는 전년 동기 대비 70% 급증한 수치다. 일반회계기준(GAAP) 순이익은 6억 900만 달러(약 8,850억원)로 43%의 이익률을 기록했으며, 주당순이익(EPS)은 0.24달러로 집계됐다.

이날 팔란티어 주가는 정규장에서 전일 종가 대비 0.8% 오르는 데 그쳤다. 하지만 실적이 발표되자 장 마감 후 시간 외 거래에서 한때 7% 이상 급등했다. 현지시간 오후 6시 30분 기준 5.7% 오른 156.20달러선을 기록하고 있다.

분기별 매출 성장률 추이 (사진=팔란티어)

작년 4분기 실적을 살펴보면 수익성 지표가 대폭 개선된 점이 눈에 띈다. 영업 활동을 통한 현금 흐름은 7억 7,700만 달러로 55%의 마진율을 나타냈다. 조정된 잉여 현금 흐름 역시 7억 9,100만 달러(마진율 56%)를 기록했다.

핵심 성장 동력인 미국 내 사업 부문의 성장이 두드러졌다. 미국 전체 매출은 전년 동기 대비 93% 증가한 10억 7,600만 달러를 기록했다. 특히 민간 기업을 대상으로 하는 미국 상업 부문 매출은 5억 700만 달러로 전년 대비 137% 폭증하며 전체 실적 성장을 견인했다. 미국 정부 매출 역시 5억 7,000만 달러로 66% 증가하며 안정적인 성장세를 이어갔다.

계약 수주 실적도 역대 최고치를 경신했다. 4분기에만 100만 달러 이상의 계약 180건을 체결했으며, 총 계약 가치(TCV)는 42억 6,200만 달러로 전년 대비 138% 증가했다. 특히 미국 상업 부문의 총 계약 가치는 13억 4,400만 달러로 67% 늘어났다.

일반회계원칙(GAAP) 기준 순이익 추이 (사진=팔란티어)

팔란티어는 2026년 실적에 대한 긍정적인 전망도 함께 내놨다. 회사는 2026년 연간 매출이 71억 8,200만 달러에서 71억 9,800만 달러 사이가 될 것으로 예상했다. 이는 전년 대비 약 61% 성장한 수치다. 특히 미국 상업 부문 매출은 최소 115% 성장해 31억 4,400만 달러를 초과할 것으로 전망했다.

알렉스 카프 팔란티어 공동 창립자 겸 최고경영자(CEO)는 주주 서한에서 "우리 재무 실적은 회사가 가졌던 가장 야심찬 기대치조차 뛰어넘었다"며 "우리 업무 방식을 받아들이거나 적어도 완전히 거부하지 않은 이들에게 주어진 우주적 보상"이라고 소회를 밝혔다.

카프 CEO는 최근 인공지능(AI) 시장 상황에 대해 "AI 도입에 있어 '가진 자'와 '가지지 못한 자' 사이의 격차가 벌어지고 있다"고 진단했다. 카프 CEO는 "이번 성장은 보여 주기 식 행위가 아닌, 결과와 성과에 대한 무자비할 정도의 집중과 치열한 실용주의가 만든 결실"이라고 강조했다.