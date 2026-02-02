파두 주식 거래 재개…"신뢰 회복·지배구조 개선 총력"

사법 리스크로 주식 거래가 정지됐던 파두의 주식 거래가 2일 재개됐다. 한국증권거래소는 파두에 대한 심의를 거쳐 거래 정지 해제를 결정했으며, 파두는 거래 재개를 계기로 시장 신뢰 회복과 책임 경영 강화에 나서겠다는 입장을 밝혔다.

파두는 지난해 12월 19일 사법 리스크가 불거지며 주식 거래가 정지된 바 있다. 이후 관련 절차가 진행되며 거래소는 주주 보호 차원에서 거래 재개 여부를 검토해 왔다.

파두의 Gen5(5세대) 기업용 SSD 컨트롤러 제품(사진=파두)

이와 관련해 파두는 이날 입장문을 통해 "주식거래정지 해제를 결정해 준 거래소에 깊은 감사의 말씀을 드린다"며 "주식 거래 정지와 해제 결정 모두 주주 보호를 위한 조치였음을 충분히 이해하고 있다"고 전했다.

또 "거래 정지 이후 긴 시간 동안 회사를 믿고 응원해 준 주주 여러분께 진심으로 감사드리며, 심려를 끼쳐드린 점에 대해 머리 숙여 사과드린다"고 덧붙였다.

파두는 거래 정지 과정에서 제기된 시장의 우려에 대해서도 언급했다.

회사는 "당사에 대한 시장과 거래소, 주주 여러분의 관심과 우려를 무겁게 받아들이고 있다"며 "스타트업에서 상장기업으로 성장하는 과정에서 상장사로서 요구되는 기대에 충분히 대비하지 못한 점을 깊이 반성하고 있다"고 전했다.

향후 계획에 대해서는 "경영 투명성과 책임 경영 제고를 위한 다양한 방안을 강구하고 있으며, 그 일환으로 이사진 개편을 단행했다"며 "앞으로 상장사로서 요구되는 경영 체계를 보다 철저히 갖춰 나가겠다"고 설명했다.

파두는 "거래 재개를 출발점으로 글로벌 반도체 기업으로서의 성장과 이에 걸맞은 선진적인 지배구조와 경영 투명성을 갖춘 모범 기업이 되도록 최선을 다하겠다"며 "이를 통해 주주가치 극대화에 매진하겠다"고 강조했다.