두산밥캣, 러시아 자회사 청산완료…"경영효율성 제고"

지주사 자회사 탈퇴 공시…"연결재무제표 영향 없다"

디지털경제입력 :2026/02/02 17:50

류은주 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

두산밥캣이 러시아 법인 청산을 완료했다.

두산밥캣은 2일 공시를 통해 JSC 두산 인터내셔널 러시아를 지주회사의 자회사에서 제외했다고 밝혔다. 

두산밥캣은 "경영효율성 제고를 위한 지배구조 개편의 일환"이라며 "해당 법인은 두산밥캣의 100% 종속회사였던 만큼, 청산 이후에도 연결재무제표에 미치는 영향은 없다"고 설명했다. 

관련기사

해당 러시아 법인은 2007년 설립됐으나 규모가 크지 않아 판매 실적이 미미했던 것으로 알려졌다. 러시아-우크라이나 전쟁이 장기화되며 대외 환경의 불확실성이 커지자, 두산밥캣은 2024년부터 청산 절차를 진행해 왔다. 

한편 두산밥캣은 최근 몇년 간 러시아 외에도 아시아와 남미 등 일부 해외 거점 통폐합을 추진하는 등 운영 효율화 작업을 진행했다. 중복 기능을 줄이고 비용 구조를 개선하는 한편, 핵심 시장 중심으로 영업·서비스 역량을 재정비해 사업 안정성과 수익성 방어에 집중한다는 전략으로 풀이된다. 

류은주 기자riswell@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
두산밥캣 러시아

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

점유율 2% 다음의 반격...업스테이지가 그리는 차세대 AI 포털

[르포] "위험작업 버튼 하나로"…KIRO서 본 '현장형 로봇'

쿠팡 사태에 美 상장 노린 기업들 '전전긍긍'

'다음' 품은 업스테이지, 경쟁력 있을까…AI로 분석했더니

ZDNet Power Center