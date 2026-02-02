"회사 가치 저평가됐다"…신장호 아이티센엔텍 대표 '결단'에 주가 오를까

신장호 아이티센엔텍 대표가 책임 경영 강화를 위해 자사주를 추가 취득했다.



아이티센글로벌의 자회사 아이티센엔텍은 신 대표가 자사주 4만 주를 장내 매수 방식으로 취득했다고 2일 밝혔다.

이번 매수는 지난해에 이은 자사주 매수로, 회사의 중장기 성장성과 기업가치에 대한 신 대표의 확신을 다시 한번 보여준 행보로 해석된다.

아이티센엔텍은 2024년에 이어 2025년에도 견조한 실적 성장을 이어왔으며 수익성 중심의 체질 개선과 신규 사업 성과가 맞물리며 펀더멘털이 크게 개선됐다. 특히 지난해 3분기 연결 기준 매출은 전년 동기 대비 36% 증가한 3천769억원을 기록했고, 별도 기준 영업이익과 당기순이익은 각각 96%, 71% 증가하는 등 의미 있는 성장세를 입증했다.

신장호 아이티센엔텍 대표 (사진=아이티센엔텍)

이 회사는 공공·금융 분야에서 인공지능(AI) 기반 솔루션 사업을 확대하는 한편, 방위사업청과 약 486억원 규모의 방산 사업 계약을 체결하는 등 ICT·방산 융합 영역에서도 차별화된 경쟁력을 확보해 나가고 있다. 이 같은 본업 경쟁력 강화와 신규 성장동력 가시화가 신 대표의 연이은 자사주 매수 결정에 중요한 배경이 된 것으로 보인다.

하지만 주가는 다소 지지부진한 모습이다. 아이티센엔텍의 주가는 지난해 6월 23일 1천600원으로 52주 최고가를 기록한 후 꾸준히 하락세를 보이다 이날 1천1원에 마감됐다. 최고가 대비 약 31% 하락한 수준이다.

아이티센엔텍은 향후에도 견조한 실적 성장과 신사업 성과를 기반으로 책임경영 원칙을 강화하고, ESG 관점에서의 주주환원과 시장과의 소통을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

신 아이티센엔텍 대표는 "공격적인 영업활동과 사업 효율화로 실적과 펀더멘털이 크게 개선됐음에도 불구하고 여전히 시장에서 회사 가치가 저평가돼 있다고 판단한다"며 "이번 자사주 매수는 회사의 중장기 성장 가능성과 주주가치 제고에 대한 책임 있는 의지를 직접적으로 보여주기 위한 것"이라고 말했다.

이어 "(앞으로) AI 기반 사업 확대와 방산 부문의 경쟁력 강화에 속도를 낼 것"이라며 "이를 뒷받침하는 적극적인 IR 활동을 통해 기업가치와 주주가치를 함께 끌어올리겠다"고 덧붙였다.