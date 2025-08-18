AI·금융·방산 힘 받았다…아이티센엔텍, 상반기 역대 최고 실적

아이티센엔텍(대표 신장호)이 인공지능(AI), 금융, 방산 분야에서 성과를 거두며 상반기 역대 최고 실적을 기록했다. 공공·금융 분야 디지털 전환과 방산 기술력 강화를 바탕으로 매출 확대와 이익 개선에 성공하며 성장세를 입증했다.

아이티센엔텍은 올해 상반기 연결 기준 매출 2천397억원, 영업이익 9억원을 기록했다고 18일 밝혔다.

이는 전년 동기 대비 매출이 60% 늘어난 수치로 영업이익도 흑자 전환에 성공했다. 다만 당기순손실은 43억원을 기록했다.

이는 자회사 아이티센클로잇의 투자 유치 과정에서 발생한 일시적 평가손실 때문으로 회사 측은 하반기 클로잇의 실적 개선에 따라 손실 폭이 줄어들 것으로 전망했다.

별도 기준 성과는 더욱 뚜렷했다. 매출은 전년 대비 36% 증가한 1천339억원, 영업이익은 631% 급증한 75억원, 당기순이익은 574% 늘어난 65억원을 기록했다. 이는 기존 사업 효율화와 함께 신규 사업의 성과가 본격 반영된 결과로 풀이된다.

아이티센엔텍은 NHN 등 5개 기업과 협업해 공공 업무용 생성형 AI 플랫폼을 개발하고 있으며 AI 기반 학력 진단 시스템 구축 사업과 차세대 코어 뱅킹 파일럿 프로젝트를 완료하는 등 공공·금융 분야 디지털 전환을 가속화하고 있다.

자회사 아이티센클로잇은 상반기 매출 1천억원을 돌파하며 고속 성장을 이어갔다. 특히 인도네시아 국가 스포츠 기구 KONI와 공식 대회 IT 파트너십을 체결해 서비스형 소프트웨어(SaaS( 플랫폼 '센스포'를 독점 공급하게 됐으며 웨어러블 로봇 기업 엔젤로보틱스와 협력해 스포츠 기술 융합 생태계 조성에도 나섰다.

이를 기반으로 최근 1천500억원의 기업 가치를 인정받고 200억원 규모의 투자 유치에 성공하며 성장 기반을 한층 강화했다.

방산 분야에서는 C4I 시스템 개발 및 구축 등 다년간의 기술력을 바탕으로 '과학화 전투훈련체계 성능개량 사업'을 추진 중이다. 이를 통해 디지털 기반 전투 훈련을 고도화하고 방위산업 경쟁력을 끌어올리고 있다.

신장호 대표는 "신규 금융·AI 사업이 안정적으로 궤도에 오르고 있으며 수익성 중심 체질 개선이 실적으로 이어졌다"며 "하반기에도 성장 기조를 이어가 기업 가치를 극대화하겠다"고 말했다.