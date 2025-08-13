아이티센엔텍, 과학화전투훈련체계 성능개량 주도…실전 대응력 제고

아이티센엔텍(대표 신장호)이 여단급 과학화전투훈련체계의 성능을 개량하는 방산 사업을 수주하며 미래형 전투훈련체계 고도화에 나선다.

아이티센엔텍은 방위사업청과 '여단급 과학화전투훈련체계 경미한 성능개량' 사업 계약을 체결했다고 13일 밝혔다.

이번 사업은 최신 전장 환경과 전력화된 장비에 효과적으로 대응하기 위해 기존 훈련체계를 고도화하는 국내 연구개발(R&D) 과제로, 총 486억원 규모이며 24개월간 수행된다.

(사진=아이티센엔텍)

과학화전투훈련체계(KCTC)는 실제 전장 환경을 디지털로 구현해 부대의 작전수행 능력을 높이는 시스템이다. 주요 특징은 ▲마일즈(MILES) 장비 기반의 실시간 레이저 교전 ▲음성·영상 기반 감시 및 통제 ▲디지털 상황도 제공 ▲관찰통제관의 현장 통제 훈련 등이다. 특히 장기간에 걸쳐 수집된 훈련 데이터를 기반으로 정량적 분석이 가능해, 훈련 효과성 향상과 교리 발전에 기여하고 있다.

해당 체계는 2005년 대대급 수준으로 시작해 현재는 여단급(쌍방훈련 기준 약 8천명 규모)까지 확대됐다. 드론, 항공 자산을 포함한 복합 전장 환경을 반영해 LVCG 기반의 통합 전투훈련체계로 진화 중이다.

이번 성능개량 사업은 전력화된 최신 장비에 대응하기 위해 전투훈련장비 14종과 중앙통제장비체계 2종의 성능을 개선하는 것이 핵심이다.

아이티센엔텍은 ▲지능형 훈련 데이터 수집 및 분석 체계 고도화 ▲통제 인프라 및 운영 소프트웨어의 실시간 대응성 강화 ▲디지털 통제 기능 개선을 통해 훈련 효과성을 제고하는 미래형 훈련체계 구축을 추진할 계획이다.

한편 아이티센엔텍은 ▲해군 지휘통제체계(C4I) 성능개량 사업 ▲해군 및 합동전술데이터링크체계 개발 ▲탄도탄 작전통제소(KTMO-CELL) 성능개량 ▲사이버전장관리체계 탐색개발 등 다양한 방산 ICT 사업을 수행해왔다. 전신인 쌍용정보통신 시절부터 축적된 국방·방위사업 경험과 기술력을 바탕으로 전장 환경 전반에 걸친 ICT 융합 역량을 보유하고 있다.

관련기사

회사는 C4I, 전술데이터링크, 방공망, 사이버 등 전장관리체계 구축과 실전 중심 훈련 고도화 기술을 결합한 방산 솔루션을 제공하고 있으며, 향후 지휘통제체계 통합사업 등 C4I 분야에서 경쟁력과 시장 신뢰도를 높이는 데 박차를 가할 방침이다.

아이티센엔텍 관계자는 "이번 사업은 단순한 장비 보완이 아니라, 전투훈련의 디지털 전환과 실전성 강화를 동시에 실현하는 사업"이라며 "축적된 기술력과 경험을 바탕으로 사업을 성공적으로 완수하고, 우리 군의 작전 대응력과 국방력 강화에 실질적으로 기여하겠다"고 밝혔다.