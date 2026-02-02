수협은행, 내부등급법 승인…"자본비율 3%p개선 예상"

수협은행이 금융감독원우르보투 신용리스크 내부등급법을 승인받음에 따라, 은행 자체적으로 신용 위험을 평가할 수 있게 됐다고 2일 밝혔다.

은행은 신용리스크를 금감원이 제시하는 표준방법이나 내부등급법을 통해 평가해야 한다. 이번 내부등급법 도입으로 수협은행은 은행 특성에 맞도록 리스크를 계량할 수 있게 된 것이다.

수협은행은 내부등급법 도입으로 자기자본비율이 3%p 이상 개선될 것으로 내다보고 있다.

수협은행 전경.

향후 수협은행은 확대된 자본 여력을 통해 어업인 지원 확대 및 해양수산금융 강화와 함께 국내 주요산업과 첨단산업, 중소기업 등에 대한 생산적 금융도 더욱 가속화한다는 방침이다.

수협은행 관계자는 “이번 내부등급법 승인은 단순한 재무지표 개선이 아닌 지속성장을 위한 자본 여력을 확보한 것”이라고 설명했다.

이어 이 관계자는 "지난 4년간 평가모형과 데이터, 인프라뿐 아니라 조직과 인력, 리스크관리 문화까지 은행 전 영역에 걸쳐 강도 높은 리스크관리 체계 정비를 실시했다"고 설명했다.

신학기 수협은행장은 “기초체력이 튼튼해진 만큼 앞으로 수협은행이 우리 경제와 금융에서 더 큰 역할을 할 수 있을 것”이라며, “생산적 금융 확대는 물론 더 좋은 은행, 더 나은 금융으로 거듭나기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.