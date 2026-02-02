금투협, 자산운용사 내부통제 교육생 모집

금융투자협회 금융투자교육원은 자산운용사 내부통제 관련 업무 종사자를 대상으로 ‘자산운용사 내부통제’ 집합 과정 교육생을 24일까지 모집한다. 개강일은 다음달 31일이다.

이 과정은 자산운용사의 부문별 내부통제 구축 사례, 리스크관리, 내부 감사업무 등 실무 중심의 커리큘럼으로 구성됐다. 준법 감시와 내부통제를 담당하고 있는 현업 전문가가 강사로 참여한다.

교육 기간은 다음달 31일부터 4월 16일까지, 총 6일간(24시간)이며, 여의도 금융투자교육원에서 주 2일 야간교육으로 진행된다. 수강 신청 및 기타 자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

아울러, 금투협은 'NPL 이해와 평가' 집합 과정 교육생을 27일까지 모집한다. 개강일은 4월 1일이다. 이 과정은 NPL 관련 업무 종사자를 대상으로 NPL 시장 동향을 이해하고 거래 관련 평가방법론 등을 학습해 NPL 실무역량을 향상시킬 수 있는 실무과정이다.

관련기사

특히 현업 전문가의 사례 중심 강의를 통해 NPL 자산별(일반 담보부 채권, 무담보채권, 특별채권 등) 평가 능력과 투자활용 능력을 제고할 수 있을 것으로 기대된다.

교육 기간은 4월 1일부터 4월 13일까지 총 6일간(24시간) 진행된다.