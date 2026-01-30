금투협, K-자본시장 성장전략 마련 위한 조직개편 시행

금융투자협회(이하 금투협)는 입법전략 등 대외협력 지원기능과 회원사 소통·지원기능을 강화하기 위해 조직개편과 임원인사를 단행했다고 30일 밝혔다.

이번 조직개편에 따라 금투협은 현행 6본부·교육원, 24부, 15팀 체제에서 7본부·교육원, 25부, 10팀 체제로 재편된다. 인사는 2월 9일 시행된다.

먼저 금투협은 국내 자본시장의 장기 성장전략을 마련하기 위해, 연금·세제·디지털 등 관련 부서를 포괄하는 'K자본시장본부'를 신설한다. 자본시장 10년의 청사진을 마련하고, 정책과제를 발굴할 ‘K자본시장추진단’도 별도로 설치한다.

토큰증권(ST), 가상자산 관련 금융상품 등 회원사 디지털자산 사업 확대 지원을 위해 산업협력부 내 '디지털전략팀'을 신설했다. 회원사 연금·세제지원 업무의 시너지 제고를 위해 세제팀을 연금부로 편입해 ‘연금·세제부’를 세운다.

부동산신탁사를 전담 지원하기 위해 부동산신탁본부를 별도로 신설해 독립 본부로 운영한다. 자본시장과 금융투자산업 관련 입법지원 등 대외협력 기능을 강화하기 위해 대외협력팀과 법무팀을 부서로 격상해 대외협력부와 법무지원부를 만든다.

아울러 부·울·경 지역 회원사 지원 기능 강화를 위해 부산지회를 증권·선물본부로 이관한다. 부서 내 통합 운영을 통한 업무 효율성 제고를 위해 홍보부 내 홍보팀·사회공헌팀, 전략기획부 내 기획팀, 자율규제기획부 내 규제기획팀을 폐지한다.

금투협은 “이번 조직개편을 통해 자본시장의 장기 비전을 제시하는 한편, 회원사의 당면한 과제를 신속하게 해결하는 전문화된 서비스를 제공해 나갈 계획”이라고 밝혔다