큐잇, 새 리더십으로 韓 시장 공략…온라인 신뢰 인프라 표준화 선도

지난 2024년 한국 사무소를 개소한 큐잇이 현지 시장의 전략적 확장에 속도를 낸다.

큐잇은 정민영 신임 한국 지사장을 임명했다고 2일 밝혔다.

정 지사장은 큐잇 합류 전 시어스(Searce)에서 아태지역 총괄 이사로서 클라우드 서비스 사업을 이끌어 왔다. 앞으로 그는 큐잇의 한국 내 사업 운영 전반을 총괄하며 현지 파트너십 강화와 전략적 성장 이니셔티브를 진두지휘할 예정이다.

덴마크에 본사를 둔 큐잇은 가상 대기실 서비스 분야의 글로벌 선도 기업으로 불린다. 연간 380억명 이상의 방문자를 처리하며 전 세계 1,000개 이상의 조직에 트래픽 제어 및 보안 솔루션을 제공하고 있다.

정민영 신임 한국 지사장 (사진=큐잇)

큐잇은 아카마이 코리아를 비롯한 국내 주요 솔루션 기업들과 전략적 파트너십을 체결해 인프라 통합 및 고객 도입을 지원 중이다. 현재 가전·금융·항공·암호화폐·전자상거래 등 다양한 산업군의 주요 기업을 고객사로 확보한 상태다.

정 지사장은 "한국 기업들은 트래픽 폭증 시 발생하는 시스템 불안정이 막대한 비즈니스 손실로 이어지는 환경에 처해 있다"며 "지난 1년간 검증된 글로벌 표준 방식으로 트래픽을 관리하려는 수요를 확인한 만큼, 더 많은 기업이 서비스 출시이나 대형 캠페인 상황에서 큐잇을 신뢰할 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.

예스퍼 에센드롭 큐잇 최고경영자(CEO)는 "한국은 소비자 기대치가 높고 사이버 위협이 정교한 시장이라 피크 트래픽 시 안정성 확보가 브랜드 평판에 직결된다"며 "정 지사장의 리더십 아래 한국의 디지털 우선 기업들에 대한 지원을 강화하겠다"고 강조했다.