클라우드플레어, 한국 지사장에 조원균 선임…"현지 시장 공략 강화"

클라우드플레어가 한국 시장 공략 강화를 위해 신임 지사장을 선임했다.

클라우드플레어는 조원균 전 F5코리아 지사장을 한국 지사장으로 임명했다고 9일 밝혔다. 조 신임 지사장은 포티넷과 시스코 등 글로벌 테크 기업에서 25년 이상 경력을 쌓아온 보안·네트워크 전문가다.

클라우드플레어는 2022년 서울 지사를 설립한 뒤 꾸준히 국내 입지를 넓혔다. 특히 2025년 2분기에는 하루 평균 3억5천100만 건 이상의 사이버 위협을 한국에서 차단하며 보안 역량을 입증했다.

현재 전 세계 125개국 330여 개 도시에서 글로벌 네트워크를 운영 중이다. 아시아태평양 지역만 111개 도시에 걸쳐 있으며 한국 내 고객 지원과 서비스 역량을 강화하는 데 집중하고 있다.

이번 인사로 클라우드플레어는 한국 기업들의 클라우드·인공지능(AI) 도입 과정에서 늘어나는 보안 수요를 공략할 수 있을 것으로 보인다. 시장 확대와 파트너 생태계 확장도 주요 과제다.

고란 리스티체비치 클라우드플레어 아태지역 부사장은 "한국은 역동적이고 빠르게 성장하는 디지털 경제를 갖춘 시장으로 안전하고 신뢰할 수 있는 인터넷 인프라 수요가 높다"며 "조원균 지사장의 시장 이해도와 리더십은 한국 기업이 클라우드플레어의 커넥티비티 클라우드를 기반으로 성장하는 데 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.