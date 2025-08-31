"미승인 AI 단속"…클라우드플레어, 챗GPT·클로드·제미나이에 CASB 연동

마이크로소프트365·구글 워크스페이스까지 통합…AI 앱 작동·데이터 이동 등 추적

컴퓨팅입력 :2025/08/31 11:48

김미정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

클라우드플레어가 실시간 탐지 플랫폼을 챗GPT 등 인공지능(AI) 서비스에 연동해 기업 보안 강화에 나섰다.

31일 클라우드플레어는 오픈AI의 '챗GPT 엔터프라이즈'를 비롯한 앤트로픽의 '클로드', 구글 '제미나이' 등을 멀티모드 클라우드 액세스 보안 브로커(CASB)에 통합했다고 공식 홈페이지에서 밝혔다.

또 마이크로소프트365, 구글 워크스페이스 등 서비스형 소프트웨어(SaaS)에 연동해 기업의 민감 데이터를 자동 탐지하고 데이터 무단 이동을 차단할 수 있다.

CASB는 기업이 사용하는 AI 애플리케이션을 실시간 스캔하는 서비스다. 기업이 승인한 IT 서비스와 미승인한 IT 서비스 작동 여부를 파악해 준다. 이를 통해 관리자는 실시간으로 어떤 앱이 사용되는지, 어떤 데이터가 이동하는지 가시적으로 알 수 있다. 필요에 따라 접근을 허용하거나 차단할 수 있다. 

클라우드플레어는 기업용 AI 서비스를 멀티모드 클라우드 액세스 보안 브로커(CASB)에 통합했다. (사진=클라우드플레어 홈페이지 캡처)

클라우드플레어는 기업이 데이터 전송·저장 과정까지 CASB를 통해 보호할 수 있다고 밝혔다. 특히 HTTP 요청 로깅을 통해 이상 행위를 탐지하고, 파일 업로드·다운로드, 특정 앱·테넌트 접근을 통제할 수 있는 식이다. 브라우저 보안 기능을 결합해 복사·붙여넣기, 키보드 입력, 인쇄 등 사용자의 행동도 제한 가능하다.

보안 운영팀은 CASB 로그를 외부 보안관제(SIEM) 시스템과 연동해 상세한 데이터 감사·규제 준수 활동에 활용할 수 있다. 이를 통해 개인정보(PII), 금융 데이터, 의료 데이터(PHI) 등 규제 대상 데이터의 흐름을 더욱 체계적으로 관리할 수 있다.

현재 CASB는 데이터 손실 방지(DLP) 기능과도 통합된 상태다. 기업은 별도 솔루션 없이 동일한 콘솔에서 데이터 탐지와 보안 정책을 일관되게 적용할 수 있어 운영 복잡성을 줄이고 비용을 절감할 수 있다.

관련기사

클라우드플레어 고객은 챗GPT를 비롯한 클로드, 제미나이가 어떤 방식으로 사용되는지 실시간으로 파악할 수 있다. 개인정보나 소스코드 같은 민감 데이터가 해당 서비스로 전송되는 것도 사전에 차단 가능하다. AI 서비스에 들어가는 데이터 흐름까지 파악해 규제 준수와 감사에 활용할 수 있다. 

매슈 프린스 클라우드플레어 최고경영자(CEO)는 "우리는 이미 다양한 안전장치를 마련했으며 이제는 오늘날 가장 인기 있는 세 가지 도구 모두와 직접 통합을 구축해 업계 전반에 걸쳐 기업 AI 보안의 기준을 높인 유일한 기업이 됐다"고 밝혔다.

김미정 기자notyetkim@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
클라우드플레어 인공지능 AI CASB 챗GPT 제미나이 클로드 마이크로소프트365 구글 워크스페이스 보안

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

"2030년 이전 양자 산업 실체 보게될 것"...한국, 국제 협력 가속도

"AI의 ‘인간다움’이 진짜 인간을 기계 취급할 수도"

'높이 13m' 세계 최대 모래 배터리 화제…어떻게 작동하나

[ZD브리핑] 정기 국회 개막...與, 검찰개혁 등 224개 법안 처리 예고

ZDNet Power Center