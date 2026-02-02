코스모신소재 "전환사채 1200억, 국내외 증설 투자 계획"

코스모신소재(대표 홍동환)가 총 1,200억원 규모 전환사채(CB) 발행 자금이 지난 30일 전액 입금됐다고 2일 밝혔다.

확보된 자금은 미주와 유럽 등 주요 시장의 친환경 규제 강화와 자국 산업 보호 정책에 대응하기 위한 해외 생산 거점 확보에 집중 투입될 예정이다.

국내 생산 설비 확충에도 박차를 가한다. 이차전지 시장 회복기에 대비해 선제적으로 생산 능력을 증대한다.

충주 코스모신소재 전경

코스모신소재 관계자는 “투자 자금 입금이 완료됨에 따라 계획했던 국내외 투자 사업들이 더욱 탄력을 받게 됐다”며 “확보된 재원을 효율적으로 집행해 지속적인 매출 성장과 수익성 개선을 이루고, 이를 통해 주주가치를 제고하는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.