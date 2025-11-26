코스모신소재, 노후 기숙사 철거 후 새 인재 공간 구축

코스모신소재가 기존 노후된 기숙사를 철거하고 인재 육성을 위한 새로운 공간을 마련했다.

코스모신소재는 '코스모 이노베이션 스페이스' 제막식을 지난 20일 개최했다고 26일 밝혔다.

해당 시설은 2024년 9월 착공을 시작해 1년간 공사 기간을 거쳐 지난 10월에 완공됐다. 지상 5층, 연면적 5천924㎡ 규모 건물은 비전홀 대강당과 강의실과 기숙사, 교육생 숙소로 102개실로 구성해 직원들이 생활할 수 있는 공간도 함께 갖추고 있다.

코스모 인노베이션 스페이스 전경 (사진=코스모신소재)

또한 카페테리아, 헬스장, 세탁실, 휴게실 등 생활·학습 편의시설을 배치해 젊은 핵심 인재들이 생활하며 역량을 개발할 수 있는 환경을 갖췄다고 회사 측은 설명했다.

코스모신소재는 이번 ‘코스모 이노베이션 스페이스’ 조성을 통해 직무 전문성 강화 교육, 신규 입사자 온보딩 프로그램, 직급별 역량 개발 과정 등 체계적인 교육 시스템을 운영할 계획이다.

타지역 우수 인재 유치 효과도 기대하고 있다. 안정적인 주거 환경과 교육 인프라를 동시에 제공함으로써 지방 소재 기업이 겪는 인재 확보 한계를 해소하고 지속 가능한 성장을 뒷받침하는 전략적 시설로 활용할 계획이다.

코스모신소재 관계자는 “코스모 이노베이션 스페이스는 단순한 기숙사가 아닌, 코스모신소재의 미래 인재들이 성장하고 혁신을 창출해 나갈 ‘인재 사관학교’ 역할을 할 것”이라며 “앞으로도 인재·교육 투자를 더욱 강화해 글로벌 경쟁력을 갖춘 소재기업으로 발전해 나가겠다”고 말했다.