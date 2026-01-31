전국 보안 공무원 단체 정보협, 회원기관 500곳 돌파

중앙행정부처와 광역시도, 지자체, 공공기관 보안 부서 및 보안 담당 공무원들이 회원으로 있는 공공 분야 국내 최대 보안 조직인 전국정보보호정책협의회(정보협, 영어명 NISPA) 회원 기관이 500곳을 돌파했다. 정보협은 지난 2024년 10월 서울시 주관으로 설립된 전국 최초이자 최대 규모의 공공부문 정보보호분야 협의체다.

2일 정보협에 따르면 이달 17일 기준 회원 기관이 506곳에 달했다. 2024년 10월 설립된 이래 15개월만에 500곳을 넘었다. 중앙부처 1곳과 17개 광역시도 중 충남도를 제외한 16곳(가입율 94%), 기초자치단체 124곳(가입율 55%)이 회원기관이다.

기초자치단체 회원기관에는 우리나라 최북단(삼척시, 속초시 등)과 최남단(서귀포시) 행정 기관들이 모두 들어와 있다. 공공기관은 지방공기업(97곳) 및 지방출자출연기관이 221곳, 공기업(9곳)과 준정부기관, 기타공공기관이 143곳이다.

공공기관 9곳은 ▲그랜드코리아레저 ▲에스알 한국광해공업공단 ▲한국조폐공사 ▲주택도시보증공사 ▲한국도로교통공단 ▲제주국제자유도시개발센터 ▲한국방송광고진흥공사 등이다.

김완집 서울시 정보보안과장이 지난 9월말 코엑스에서 열린 정보협 총회에서 인사말을 하고 있다.

2024년 10월 16일 전국 지자체 현업 담당자 간 정보보호·개인정보 분야 정책 교류와 네트워크 구축을 목적으로 설립된 정보협은 이후 중앙부처와 공공기관 부문까지 참여가 확대됐다. 행정기관 뿐 아니라 에너지·교통 기반시설, 금융기관 등 주요 분야까지 가입이 이어졌다. 지난 9월부터는 중앙행정기관도 본격 참여를 시작해 협력 네트워크 외연이 확대됐다.

현재까지 과기정통부, 개인정보위 등 중앙부처 등과 협력해 개최한 정책포럼과 세미나를 5회 이상 개최, 누적 기준 1029개 기관(1714명)의 정보보호, 개인정보보호 책임자 및 담당자들이 함께 참여, 쵯 이슈부터 정책, 대응 현황 등을 공유했다.

김완집 정보협 회장(서울시 정보보호과장)은 "지자체 및 공공기관 실무자들은 정보보호 및 개인정보보호의 법, 제도 등 컴플라이언스 준수 어려움과 사이버위협 대응에 대한 체계적 지원이 필요한 공통된 고민을 갖고 있다"면서 "AI 기반 사이버공격이 증가하는 상황에서 중앙과 지자체, 공공기관 모두 보안 인력과 예산이 턱없이 부족한 반면 정보보호 책임성은 높아지고 있다. 앞으로 회원기관과 힘을 합쳐 공공 부문 전체의 정보보호 수준을 높이고 궁극적으로 대한민국의 정보보호 수준을 높이는데 기여하겠다"고 밝혔다.