전국 보안 공무원 조직 정보협, 연대 바른ICT와 협력 MOU

전국정보보호정책협의회(정보협·NISPA·회장 김완집 서울시 정보보안 과장)와 연세대학교 바른ICT연구소(이하 연구소·소장 김범수)는 13일 연세대학교 백양누리 IBK기업은행홀에서 전국 지자체·공공기관의 정보보호 수준 향상과 연구소 연구 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.

정보협은 작년 10월 발족한 기관으로 중앙정부와 지자체, 공공기관의 보안 담당자들이 정보보호와 개인정보 정책 교류 및 네트워크로 국가 사이버 발전에 기여하기 위해 설립됐다. 회원 기관이 대법원을 비롯해 10월말 현재 474곳에 달한다. 회원 수는 1000명이 넘는다.

연세대 바른ICT연구소는 2014년 설립된 기관으로 우리 삶의 행복을 증진시키는 미래 정보통신 환경을 개척하기 위한 비전을 갖고 있다.

협약에 따라 두 기관은 ▲국내외 정보보호 및 개인정보보호 분야 학술행사 공동 기획 및 운영을 통한 정보협 회원 기관 역량 제고 및 정보보호학계 활성화 ▲연구소 정보보호·개인정보보호 분야 연구 및 교육 과제를 위한 정보협의 정책 협력 및 지원 ▲정보협 회원 기관의 차세대 정보보호 체계(제로트러스트, 양자내성암호, AI보안관제) 도입을 위한 공동 연구 ▲정보보호학계 연구 동향, 기술 트렌드에 대한 정기적 정보 공유 ▲기타 두 기관의 상호 발전을 위한 협력 사항 등에 힘을 모은다.

김완집 전국정보보호정책협의회장(오른쪽)과 김범수 연세대 바른ICT연구소장이 협력을 위한 MOU를 맺고 있다.

두 기관 관계자들이 협력을 축하하며 기념사진을 찍고 있다.

특히 두 기관은 협력 사항을 구체적으로 실행하기 위해 정기 또는 수시로 실무 협의체를 운영할 예정이다. 두 기관이 공동 연구로 수행한 성과에 대한 지식재산권은 기여에 따라 상호협의로 정하기로 했다. 협약 유효 기간은 3년이다.

관련기사

김완집 정보협 회장은 "지난 5월 한국정보보호산업협회(KISIA)와 협력 관계를 구축한 데 이어, 이번에 대학 기반 연구기관과 처음으로 협력의 장을 마련했다"면서 "바른ICT연구소와 세미나, 포럼 등을 공동 개최하는 등 회원기관의 역량을 높이는데 보다 힘을 기울이겠다"고 밝혔다.

김범수 연세대 바른ICT연구소장은 "우리 연구원은 ICT(정보통신기술)와 관련한 윤리·거버넌스·프라이버시·디지털 신뢰 등의 주제를 다룬다"면서 "이번 협력은 현장 목소리를 연구개발에 반영, 공공의 정보보호 문제를 해결하는데 기여할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.